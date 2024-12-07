مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 يخصص أجنحة لبيع المنتجات المحلية للأسر المنتجة

الرياض : البلاد

أتاح نادي الصقور السعودي مشاركة الأسر المنتجة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، المقام في الفترة من 3 – 19 ديسمبر الجاري، بمقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، إذ يهدف النادي إلى تقديم الدعم المجتمعي من خلال برامجه للمسؤولية الاجتماعية والبيئية المتنوعة.

وأشارت المشاركة بأحد أجنحة تقديم المنتجات التراثية (أم عبدالله) إلى أن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز تعد خطوة تسويقية لمنتجاتها وخدماتها التي تشمل تجهيز المناسبات الوطنية والأعياد والمناسبات الخاصة، مبينة أن مثل هذه المحافل الوطنية يعد فرصة تستثمرها العاملة في مجال الأسر المنتجة بالكسب الفوري، والتعرف على زميلات أخريات في المجال ذاته تتبادلن الخبرات لتطوير أعمالهن.

وبيّنت المشاركة في تقديم الأغذية الطبيعية المجففة (أم معاذ) أنها تقدم فكرة فريدة من نوعها ببيع الفواكه الطبيعية المجففة، المحتفظة بخواصها التي يمكن تناولها في أي وقت بنفس الطعم والنكهة، بالإضافة إلى تقديمها مكعبات المشروبات الساخنة ذات النكهات المتعدد، والتي صنعتها بيديها، موضحة أن مثل هذه الحلول الغذائية المبتكرة يعد مطلبًا لهواة التخييم والصيد في البرية، لما تمنحه من فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم عند بذل جهد في البرية.

وأشادت المشاركة في بيع الوجبات الغذائية (أم راشد) بالخدمات التي منحها لها نادي الصقور السعودي، التي تتضمن جناحًا لعرض منتجاتها بالمجان، وتوفير خدمة النظافة للجناح والمنطقة المحيطة على مدار ساعات الدوام، مفيدة بأنها تنتظر شوط السيدات بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، والمقام في 23 ديسمبر الجاري، وذلك لكسب تسوق أكبر عبر حضور العائلات، في هذا الشوط المستحدث للمرة الأولى في المهرجان.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، يقدم جوائز بأكثر من 36 مليون ريال، لمسابقتي الملواح والمزاين، يتنافس عليها الصقارون في 138 شوطًا، ويهدف نادي الصقور السعودي من إقامة فعالياته إلى تعزيز دور الصقور في الهوية السعودية والمحافظة على تقاليد تربيتها وتدريبها للأجيال القادمة، وتبادل الموروث الثقافي والاحتفاء بالتراث المشترك، وجذب الزوار لاكتشاف الثقافة السعودية واستدامة الهواية التراثية.