في النسخة الأولى من دوري بارنز السعودي.. فريق بادل بول يتغلب على بادل رويال

الدمام- البلاد

حقق نادي وأكاديمية بادل بول ممثل المنطقة الشرقية والأحساء فوزا مستحقا على فريق بادل رويال بنتيجة ثلاث مباريات مقابل لاشيء، محققا أول ثلاث نقاط .

وذلك في انطلاقة النسخة الأولى من دوري بارنز السعودي للبادل، بمشاركة 16 فريقا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقام المباريات في العاصمة الرياض وسط أجواء حماسية وتنافس قوي من الفرق المشاركة.

وقد مثل نادي وأكاديمية بادل بول في المباراة الأولى عبدالملك بورسيس و المحترف القطري جبر المطوع فيما مثل المباراة الثانية مدرب ولاعب الفريق الارجنتيني اوغوستو ايسكوديرو بجانب محمد الراجح، فيما اختتم علي البريه وراجح الراجح ثلاثية بادل بول وحصد الانتصار الأول الثمين.