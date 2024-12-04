الرياضة

غدًا.. انطلاق بطولة “قفز السعودية” في نسختها الرابعة بالجنادرية

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       4 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تنطلق غداً فعاليات النسخة الرابعة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز والترويض والتي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من 24 دولة.
وتشهد النسخة الرابعة، إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمتين والأربع نجوم، من بينها شوط مؤهل للتأهل إلى كأس العالم 2025، على أن يقام في اليوم الأول 4 أشواط، بواقع شوطين لفئة النجمتين، وشوطين لفئة الأربع نجوم.

وأنهت اللجنة الطبية في البطولة يوم أمس إجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة من أجل التأكد من سلامتها، والاطمئنان على حالتها قبل إنطلاق الأشواط الرسمية غداً، حيث شملت اختبارات اللجنة الطبية فحص الجياد من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان.

وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أنهى جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة للبطولة، وذلك في سعيه برئاسة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، للارتقاء بهذه الرياضة العريقة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية “المملكة 2030”.

فيما ستستقبل قرية الفعاليات المصاحبة بمقر البطولة الزوار خلال الأيام الثلاثة المصاحبة للأسبوع الأول من البطولة، حيث تضم القرية العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة، إضافة للفعاليات المخصصة للأطفال والعائلات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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