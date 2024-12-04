بعد باها دبي.. مها الحملي تنهي موسم بطولة الشرق الأوسط بالوصافة لفئة تشالنجر

الدمام-البلاد

أظهرت البطلة السعودية مها الحملي تألقًا كبيرًا بحفاظها على وصافة فئة Challenger ضمن منافسات رالي دبي الصحراوي 2024 ، حيث شهد الرالي ختامًا مثيرًا لموسم **بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية (الباها)، في موسم مليء بالإثارة والتحديات.

وعبّرت مها عن سعادتها بالنتيجة المميزة، مؤكدةً أهمية الجهود المبذولة طوال الموسم. وقالت: “أنا فخورة بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى التطور الذي حققته مع فريقي خلال العام. الرالي كان مليئًا بالتحديات، ولكننا استطعنا تحقيق هدفنا بالوصول إلى منصة التتويج.”

انطلقت مها في هذا الرالي برفقة ملاحها الفرنسي ميدجي أدريان ضمن فئة T3 ، لتثبت نفسها كواحدة من أبرز الأسماء المشاركة في الرالي. وقد شهد الحدث تغييرات كبيرة هذا العام، انطلقت من حتا، ما أضفى مزيدًا من التحدي والإثارة على السباق.

وبهذا الرالي، أسدل الستار على موسم حافل بالإنجازات لمها الحملي، حيث أثبتت أنها قوة صاعدة في عالم الراليات الصحراوية، مع تطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات في المواسم المقبلة.