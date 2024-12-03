جهود مستمرة للمركز الوطني للفعاليات عبر منصة “فعاليات السعودية”

جدة : البلاد

يسعى المركز الوطني للفعاليات إلى الوصول لتجربة مستفيد سلسة تحاكي تنوع الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والسياحية في المملكة، عبر تحديده التحديات التي تواجه الأفراد والجهات من أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على توجّه هيئة الحكومة الرقمية؛ الذي يدعم المشهد الرقمي للمملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وضمن هذه الجهود للمركز الوطني للفعاليات، تم إطلاق منصة (فعاليات السعودية)؛ التي تعتبر منصة شاملة لكافة الفعاليات بالمملكة، والمرجع الأول للتقويم الوطني بكافة فعالياته ومواسمه، وبوابة تُمكّن الزوار من الوصول لمنصات بيع التذاكر.

وهناك عدة مزايا لـ(فعاليات السعودية)؛ ومنها قاعدة بيانات مصنّفة حسب المناطق من عام 2019 يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم، وتسهيل الوصول لمنصات التذاكر وعمل الحجوزات، وأيضًا استدامة الصفحات الخاصة بمالك الفعالية، وتضخيم عوائد المواسم للرعايات بتوفير مساحة إعلانية للرعاة داخل المنصة.

وضمن مزايا فعاليات السعودية كذلك، وجود تصميم بهوية مالك الفعالية، ودعم تسويقي للفعاليات عبر حملات رقمية، مع وجود شراكات قائمة مع أكثر من 25 جهة حكومية في قطاعات مختلفة (رياضية – ترفيهية – ثقافية – سياحية).

وهناك العديد من المستفيدين وأصحاب المصلحة من منصة (فعاليات السعودية) من الأفراد؛ سواء المواطنين والمقيمين، حيث تتيح معرفة الجديد من الفعاليات الكبرى والمواسم، وكذلك العديد من الجهات الحكومية؛ مثل وزارة الثقافة وهيئة الفنون البصرية وهيئة فنون الطهي وهيئة المتاحف والهيئة الملكية لمدينة الرياض والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأيضًا اتحاد الملاحة الشراعية ووزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة عسير والاتحاد السعودي للتنس والمتحف الوطني السعودي والاتحاد السعودي للهجن وموسم الدرعية وموسم العلا واليونسكو والألعاب السعودية ومعرض الصفور والصيد السعودي واللجنة الأولمبية والبار المبية السعودية وهيئة الأدب والنشر والترجمة والمعهد الملكي للفنون التقليدية والرياضة للجميع ومدل بيست.