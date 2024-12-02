شاهد| النصر يخسر أمام السد بثنائية في النخبة الآسيوية

البلاد- جدة خسر فريق النصر أمام ضيفه السد القطري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك بالرياض، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.