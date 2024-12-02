شاهد| النصر يخسر أمام السد بثنائية في النخبة الآسيوية

البلاد- جدة
خسر فريق النصر أمام ضيفه السد القطري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك بالرياض، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين. وبادر السد بالتهديف في الشوط الثاني عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 53 وسجل رومان سايس هدفًا عكسيًا منح به النصر التعادل في الدقيقة 80 بعد عرضية من البديل ويسلي.
ونجح السد في الدقيقة 8 من الوقت البديل في تسجيل هدف الفوز عن طريق آدم وناس من ركلة جزاء.
وكان النصر قد ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز في الجولة الماضية.
وتجمد رصيد النصر عند النقطة 13 محتلاً المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب”، ورفع السد رصيده إلى النقطة الثانية عشرة في المركز الرابع.
هدف |
نادي السد تقدم 1 – 0 على النصر السعودي عبر أكرم عفيف في الدقيقة 53#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/3KmHPyWOLi
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2024
هدف |
النصر السعودي يعادل النتيجة 1 – 1 مع السد عبر رومان سايس في مرماه في الدقيقة 80#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/zDdvr5TSeX
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2024
هدف |
نادي السد تقدم 2 – 1 على النصر السعودي عبر ادم وناس من ركلة جزاء في الدقيقة +99#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/IstcynwOKS
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2024