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شاهد| النصر يخسر أمام السد بثنائية في النخبة الآسيوية
الرياضة

شاهد| النصر يخسر أمام السد بثنائية في النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       2 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد- جدة

خسر فريق النصر أمام ضيفه السد القطري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك بالرياض، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين. وبادر السد بالتهديف في الشوط الثاني عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 53 وسجل رومان سايس هدفًا عكسيًا منح به النصر التعادل في الدقيقة 80 بعد عرضية من البديل ويسلي.

 

ونجح السد في الدقيقة 8 من الوقت البديل في تسجيل هدف الفوز عن طريق آدم وناس من ركلة جزاء.

وكان النصر قد ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد النصر عند النقطة 13 محتلاً المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب”، ورفع السد رصيده إلى النقطة الثانية عشرة  في المركز الرابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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