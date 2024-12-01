الصقارون يستعدون للمنافسة على ألقاب مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024

الرياض : البلاد

وصف صقارون سعوديون مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، بأنه الحدث الأهم والمنافسة الأقوى بالنسبة لهم، والتي يكون لها إعداد واهتمام في أوساط المشاركين، كونه أكبر تجمع عالمي للصقارين، من ملاك ومحترفين وهواة محليين ودوليين، حيث تنطلق فعالياته بتنظيم من نادي الصقور السعودي، في الفترة من 3 – 19 ديسمبر المقبل، بمقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض).

وأوضح الصقار محمد برغش المنصوري أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، وهي مستمرة حتى لحظة إطلاق أشواط مسابقة الملواح، مشيرًا إلى قوة التنافس على ألقاب الأشواط المختلفة للمهرجان، حيث تكون التحديات قوية في كل الفئات.

وبين المنصوري أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يحمل مكانة خاصة وكبيرة في قلوب كل الصقارين، مشيدًا بالجهود المميزة التي يبذلها نادي الصقور السعودي للارتقاء بفعالياته المختلفة والتي تعزز من مكانة هذا الموروث العريق.

من جانبه، توقع الصقار بدر العرادي أن تكون المنافسة أقوى في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، وذلك لعدة أسباب تجعل من منافسات هذا العام مختلفة، منها دخول مستثمرين ومنافسين جدد إلى جانب السماح للتدريب الخارجي بالنسبة لفرق النخبة، وتوفر الطيارات الخاصة لتدريب الصقور، وكذلك زيادة الثقافة والمعلومات الخاصة في السباق عند جميع المتسابقين، إضافة إلى تطور طرق تدريب الصقور بشكل ملحوظ”.

وكشف العرادي أنه سيشارك في أشواط النخبة، حيث ستكون المنافسة والقوة حاضرة في جميع الأشواط، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي من أجل الحفاظ على موروث الصقارة؛ هذا الموروث الثقافي والحضاري للمملكة.

يذكر أن نادي الصقور السعودي خصص جوائز مالية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تقدر قيمتها بأكثر من 36 مليون ريال، موزعة على 138 شوطًا لمسابقة الملواح، وستة أشواط لمزاين الصقور.