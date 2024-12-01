ينفذها فنانون من 18 دولة.. 60 عملاً فنياً ضوئياً في «نور الرياض»

البلاد – الرياض

عاد احتفال “نور الرياض” ليضيء سماء العاصمة من جديد حتى 14 ديسمبر الجاري، تحت شعار “بين الثرى والثريا” في 3 مراكز رئيسة هي: مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس.

ويقدم الاحتفال في نسخته الرابعة أكثر من 60 عملًا فنيًا ضوئيًا، من إبداع أكثر من 60 فنانًا يمثلون 18 دولة، في تجربة استثنائية تحوّل الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة، كما يشارك في نسخة هذ العام 18 فنانًا سعوديًا و43 فنانًا عالميًا، يقدمون أعمالًا فنية فريدة يتألق بها المشهد الثقافي والفني في الرياض.

وأوضح مدير برنامج “الرياض آرت” المهندس خالد الهزاني، أن احتفال نور الرياض يجسد رؤية البرنامج في تحويل العاصمة إلى معرض مفتوح، كما يقدم الفن والإبداع ليصبح في متناول الجميع، ويمكّن السكان والزوار لاكتشاف العاصمة الرياض بطريقة جديدة ومُلهمة من خلال عرض الأعمال الفنيّة التي تقوم بشكل رئيسي على الضوء في الأماكن العامة، كما يعزز الاقتصاد الإبداعي والتشجيع على الإبداع والتبادل الثقافي بين مختلف الدول من حول العالم.



وأضافت مديرة الاحتفال المهندسة نوف المنيف: “نور الرياض في نسخته الرابعة يستمر في إلهام المجتمع وتعزيز الروابط بين الفن والناس، محولًا المدينة إلى لوحة فنيّة نابضة بالحياة، ومع هذه القائمة المتميزة من الأعمال والأنشطة المستلهمة من شعار هذا العام، “بين الثرى والثريا” كما يسعدنا دعوة الجميع من مختلف أنحاء العالم وبمختلف الفئات العمرية لاستكشاف الضوء وقصصه التي تجسدها التركيبات الفنيّة في مراكز متنوعة في مدينة الرياض.

ويعود الاحتفال تحت إشراف القيمَين الفنيين، الدكتورة عفت عبدالله فدعق والدكتور ألفريدو كراميروتي، كما يستكشف شعار الاحتفال “بين الثرى والثريا” العلاقة العميقة بين “الثرى” (الأرض) و”الثريا” (السماء)، مسلطًا الضوء على الصورة الشعرية التي ترمز في معناها عن “الثَرى” الذي يُبلله المطر وعن نجم “الثريّا” الذي يصور معنى السمو والعلو.

ويأتي اختيار هذه المراكز امتدادًا لقيمتها التاريخية والثقافية في العاصمة، والذي يشكّل مركز الملك عبدالعزيز التاريخي أهم المعالم الثقافية في الرياض، ويضم معارض ومتاحف تعكس تاريخ وأصالة المملكة مما يعزز الترابط بين الأصالة والمعاصرة التي تجسد تجربة تجمع بين الماضي والحاضر ووجهة مميزة للزوّار من مختلف الفئات، كما يُعد وادي حنيفة رمزًا للرياض وتضاريسها التي توفر موقعًا مثاليًا لعروض الضوء والفن في الهواء الطلق تمكّن الزوار من التفاعل مع الأعمال الفنية في بيئة طبيعية تضفي بُعدًا جماليًا للتجربة، بالإضافة إلى حي جاكس الذي يحتضن عددًا من المعارض والاستوديوهات الفنية والمشاريع الثقافية التي تُمكّن مختلف الفنون المعاصرة.



وانطلاقًا من قلب الرياض، يقدم الفنان كريس ليفين عمله الفني” القوة العليا 2024″ وهو تركيب ضوئي على مستوى الرياض يُعرض من أعلى برج الفيصلية بارتفاع 267 مترًا. يمكن رؤية العمل في أنحاء المدينة، حيث يبث رسالة مشفرة باستخدام شفرة مورس التي ترمز إلى قدرة الضوء على نشر السلام والأمل والتغيير الإيجابي، ويقدم الفنان دان روزجارد من خلال عمله الفني “سبارك” في وادي حنيفة شرارات مضيئة تتطاير في الهواء، قابلة للتحلل الحيوي، حيث تكون بديلة عن الألعاب النارية ومستوحاة من النجوم واليراعات، صُممت هذه الشرارات العضوية لتتبخر في الليلة نفسها التي تتطاير فيها، لتضيء المناظر الطبيعية لوادي حنيفة من خلال تصميم وتقنية مستدامة وفي جانب آخر في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، يقدم الفريق الفني يونايتد فيجوال أرتيستس العمل الفني الذي يتألف من 1,500 طائرة مسيّرة، مستوحى من الفكرة القديمة للقوى الخفية التي تشكّل عالمنا، حيث يستلهم العرض الجوي، الذي يستمر لــ 7 دقائق ، مفهوم “الموسيقى الكونية” للفيلسوف فيثاغورس، الذي يقترح أن الكواكب تخلق شكلًا من الصوت لا يمكن للأذن البشرية سماعه وبهذا يجسد العمل الفني “أثير” التناغم الصامت بين النجوم والكواكب، ويحول غير المرئي إلى مشهد مذهل كما يضم المركز عمل الفنان السعودي راشد الشعشعي بعنوان “الهرم الخامس”، الذي يعيد تشكيل الهرم القديم عبر مسار مضيء يرمز إلى إعادة تشكيل الأنظمة السابقة، ويدعو الزوار للتأمل في تحول الرياض إلى عاصمة للفن.

ويتضمن الاحتفال في مراكزه الثلاثة برنامجًا للشراكة المجتمعية يشتمل على ورش عمل، وجولات إرشادية، وأنشطة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى ورش عمل مخصصة للأطفال كما تتوفر مجموعة من الجلسات الحوارية المثرية مع نخبة من المتخصصين والخبراء والفنانين من مختلف أنحاء العالم.

ويعكس احتفال “نور الرياض” رؤية برنامج “الرياض آرت” في تحويل العاصمة الرياض إلى معرض مفتوح، فمنذ انطلاقه في عام 2019، قدم البرنامج أكثر من 500 عمل فني شارك فيها أكثر من 500 فنان محلي ودولي، واستقطب أكثر من 6 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم، من خلال مشاريعه مثل “نور الرياض” و”ملتقى طويق للنحت” والعديد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة.

وفي إطار هذه الإنجازات حقق “نور الرياض” 14 رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مما يؤكد مكانة المملكة عالميًا ومكانة الاحتفال كأكبر وأهم احتفالات الفنون الضوئية على مستوى العالم.