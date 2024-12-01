الهدى يتصدر «ممتاز اليد» .. والخليج يتجاوز الأهلي في قمة الجولة العاشرة

الدمام-البلاد

اعتلى الهدى صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024-2025)م، بعدما تغلب على مضيفه الزلفي بنتيجة (32-24) خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الزلفي مساء أمس السبت في إطار منافسات الجولة العاشرة.

ورفع الهدى رصيده إلى (19) نقطة، مبتعدًا في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي خسر مواجهته أمام الخليج بنتيجة (41-36)، ليتوقف رصيده عند (17) نقطة متراجعا للمركز الثالث.

وأسفرت نتائج باقي المواجهات عن انتصار القارة على الروضة بنتيجة (28-27)، وتفوق مضر على الوحدة بنتيجة (41-27)، في الوقت الذي اجتاز فيه الصفا عقبة نظيره النور وتفوق عليه بنتيجة (30-27)، عقب مواجهة مثيرة.

يذكر أن المحيط قد اجتاز الترجي بنتيجة 31-24)، فيما تغلب الابتسام على العدالة بنتيجة (30-26)، في اليوم الافتتاحي للجولة مساء أمس الجمعة.

ويتصدر الهدى سلم الترتيب العام برصيد (19) نقطة، ويأتي الصفا في المركز الثاني برصيد (18) نقطة، والأهلي ثالثًا بـ (17) نقطة، ثم الخليج ومضر في المركزين الرابع والخامس برصيد (16) نقطة، والنور سادسًا برصيد (10) نقاط، والمحيط سابعًا بـ (9) نقاط، والقارة ثامنًا بـ (7) نقاط، والابتسام والزلفي في المركزين التاسع والعاشر بـ (6) نقاط، ثم الترجي الحادي عشر برصيد (4) نقاط، ويأتي العدالة والروضة في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد (3) نقاط، والوحدة الرابع عشر بنقطتين.