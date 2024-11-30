الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الهلال يعبر الشباب في ديربي الرياض
الرياضة

شاهد| الهلال يعبر الشباب في ديربي الرياض

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      30 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- معزي السويدي

نجح فريق الهلال في حسم  ديربي الرياض، الذي جمعه مع مضيفه فريق الشباب بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الرياض، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

تقدم عبدالرزاق حمدالله للشباب مبكرًا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، ورد سافيتش بالتعادل في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وشهدت الدقيقة 45 اشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع الهلال كاليدو كوليبالي بعد عرقلته لحمدالله.

وفي الشوط الثاني، نجح سافيتش في إحراز هدف الفوز للهلال من ركلة حرة مباشرة متقنة في الدقيقة 62.

هذا الفوز، رفع رصيد الهلال إلى النقطة 31، ليستمر في وصافة ترتيب دوري روشن ملاحقًا الاتحاد على الصدارة. فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 22 محتلاً المركز الخامس في ترتيب دوري روشن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *