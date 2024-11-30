بحضور سمو وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق “سال جدة جي تي 2024” على حلبة كورنيش جدة

جدة – هاني البشر
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، انطلقت الجمعة 29 نوفمبر 2024م، منافسات سباق “سال جدة جي تي 2024” على حلبة كورنيش جدة، والتي تستمر لمدة يومين، وينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة المحركات السعودية، وبإشرافٍ من وزارة الرياضة.
وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، بنجامين لاريش وروبرت كونساني من فريق سبيدكار، والذي فاز بالسباق الأول لسلسلة سباقات جي تي 2 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، تلاه أليكس دينينج، وتوماس إيمسون من فريق إيليت موتور سبورت في المركز الثاني، وبفارق 3 ثوانٍ و472 جزءاً من الثانية، تبعهما زميلهما في الفريق جوشوا راتيكان، وتوماس ليبون، في المركز الثالث وبفارق ثانيتين و117 جزءاً من الثانية، فيما جاء فريقا سبريت أوف ليمان رابعاً، وليسباس بيافينوي في المرتبة الخامسة.
وفي فئة “برو– إي إم”، نجح فريق “إيه إف آر-أفاتار”، الذي خطف المرتبة الأولى، والسابع في الترتيب العام، فيما حلّ فريق “رازون مون” ثانياً، وجاء خلفه فريق “ميراج” ثالثاً، كما دوّن فريق “شوماخر سي إل آر تي” اسمه في المرتبة الأولى عن فئة الهواة، والمركز السادس عشر في الترتيب العام، تلاه فريق “إن إم ريسينغ” في المركز الثاني، والمرتبة العشرين في الترتيب العام، ليصل خلفهما فريق “أي في” ثالثاً.