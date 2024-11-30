الرياضة

بحضور سمو وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق “سال جدة جي تي 2024” على حلبة كورنيش جدة

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      30 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هاني البشر
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، انطلقت الجمعة 29 نوفمبر 2024م، منافسات سباق “سال جدة جي تي 2024” على حلبة كورنيش جدة، والتي تستمر لمدة يومين، وينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة المحركات السعودية، وبإشرافٍ من وزارة الرياضة.

وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، بنجامين لاريش وروبرت كونساني من فريق سبيدكار، والذي فاز بالسباق الأول لسلسلة سباقات جي تي 2 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، تلاه أليكس دينينج، وتوماس إيمسون من فريق إيليت موتور سبورت في المركز الثاني، وبفارق 3 ثوانٍ و472 جزءاً من الثانية، تبعهما زميلهما في الفريق جوشوا راتيكان، وتوماس ليبون، في المركز الثالث وبفارق ثانيتين و117 جزءاً من الثانية، فيما جاء فريقا سبريت أوف ليمان رابعاً، وليسباس بيافينوي في المرتبة الخامسة.

وفي فئة “برو– إي إم”، نجح فريق “إيه إف آر-أفاتار”، الذي خطف المرتبة الأولى، والسابع في الترتيب العام، فيما حلّ فريق “رازون مون” ثانياً، وجاء خلفه فريق “ميراج” ثالثاً، كما دوّن فريق “شوماخر سي إل آر تي” اسمه في المرتبة الأولى عن فئة الهواة، والمركز السادس عشر في الترتيب العام، تلاه فريق “إن إم ريسينغ” في المركز الثاني، والمرتبة العشرين في الترتيب العام، ليصل خلفهما فريق “أي في” ثالثاً.

وتستكمل اليوم السبت 30 نوفمبر 2024م، منافسات سباق “سال جدة جي تي 2024” بإقامة التجارب التأهيلية الثانية لتحدي جي تي العالمي -أوروبا فاناتيك- المدعوم من AWS، وذلك عند الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً، ولمدةٍ ساعةٍ واحدة؛ تأهباً لانطلاق السباق الرسمي في تمام الخامسة عصراً، والذي سيستمر لمدة 6 ساعات، ولمسافة 1000 كلم، فيما سيبدأ السباق الثاني لسلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، عند الثانية والربع ظهراً، ولمدة ساعةٍ واحدة.

الجدير بالذكر أن البوابات المخصصة للجماهير سيتم افتتاحها عند العاشرة صباحاً، والتي تتضمن العديد من المناطق الترفيهية والمتنوعة، إضافةً إلى المناطق المخصصة للأطفال والألعاب التفاعلية والواقع الافتراضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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