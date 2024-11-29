نادي جدة يتوج ببطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم

الدمام-البلاد

توج نادي جدة كبطل لبطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم، التي اختتمت الخميس على الصالة الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة بمشاركة تسعة فرق من أندية ومراكز الصم في المملكة حيث تم تتويجه بعد فوزه في المباراة النهائية على مركز الباحة للصم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني وبحضور المدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ عبدالله العيسى بتتويج اصحاب المراكز الاولى في البطولة حيث سلم نادي جدة للصم كأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما تسلم لاعبو مركز الباحة للصم الميداليات الفضية ولاعبو مركز القطيف للصم الميداليات البرونزية بعد أن حل في المركز الثالث بعد فوزه في مباراة المركز الثالث والرابع على مركز مكة بركلات الترجيح بنتيجة خمسة مقابل أربعة؛ حيث انتهت الأشواط بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتم خلال التتويج تكريم اللاعبين المميزين في البطولة حيث تحصل لاعب مركز القطيف علي الشعلة على جائزة أفضل لاعب وحارس نادي جدة فالح العجلاني على جائزة أفضل حارس، ونال لاعب مركز الباحة عبدالرحمن الزهراني جائزة هداف البطولة.