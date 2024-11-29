مجد عالمي جديد للتايكوندو السعودي بفضية مها وبرونزية مالك

البلا- الرياض

حقق المنتخب السعودي للباراتايكوندو إنجازًا رياضيًا متميزًا بحصد ميداليتين في بطولة العالم الأولى للباراتايكوندو 2024، التي اختتمت مساء اليوم الجمعة، بمدينة عيسى الرياضية في مملكة البحرين، بمشاركة 127 لاعبًا ولاعبة يمثلون 21 دولة.

ونالت اللاعبة مها العنزي الميدالية الفضية في منافسات البومسي (P52).

ونجح اللاعب مالك الشهري في تحقيق الميدالية البرونزية في فئة(P50)، وفي منافسات بطولة البحرين الدولية التي أقيمت على هامش المنافسات حقق اللاعب إياد ال تريك الميدالية البرونزية في فئة (k40) والمصنفة(G2).

مثل المنتخب السعودي في الصراع، عشرة لاعبين ولاعبات، هم: إبراهيم الحجيلان، الهنوف صالح، مها العنزي، فيصل الصالح، عبدالعزيز الصالح، صالح الصالح، مالك الشهري، إياد آل تريك، بندر الدوسري، وحسين الحجيلان. وقاد الجهاز الفني كل من هاني آل تريك، إسلام الخالد، وليد المسعري، وجيري مورتس، و إداريًا كل من منال العندس وهتوف العقيل.

وشهدت البطولة حضورًا رسميًا بارزًا، يتقدمه سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، والشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة، إضافة إلى عدد من رؤساء الوفود والمسؤولين الرياضيين.

وأشرف على المنافسات رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، العميد شداد العمري، الذي أكد أن الإنجاز يضاف لمكتسبات التايكوندو السعودية في المحافل العالمية، وثمرة جهود مجتمعة، وتابع أن التفوق تحقق بالدعم المستمر. من القيادة الكريمة، وقدم العمري شكره للأبطال الذين ساهموا في رفعة رآية الوطن في المحافل الدولية.”

يُذكر أن هذه البطولة تحمل طابعًا تاريخيًا خاصًا، كونها تُعد المحطة الأولى لاعتماد لعبة البارا تايكوندو بومسيه ضمن الرياضات المدرجة في دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة الرياضات البارالمبية.