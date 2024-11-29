في لقاء مؤجل بدوري يلو|  الجبلين يتعادل مع الحزم 2/2

حائل- خالد الحامد
حسم التعادل الإيجابي لقاء فريقي الجبلين والحزم 2 / 2، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل للجبلين كاكا منديز د18، ومحمد صهلولي د 84 ، فيما سجل للحزم جانو زينهو ” هدفين” د 54 و د 74 من عمر المباراة .
بهذه النتيجة، رفع الجبلين رصيده إلى 15 نقطة بالمركز التاسع ، والحزم 23 نقطة في وصافة الترتيب.
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