شاهد| القادسية يعبر الخليج بهدف قاتل

البلاد- جدة
فاز فريق القادسية على نظيره الخليج، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بدوري روشن.
سجل اللاعب جوليان كينونيس هدفًا مبكرًا في الدقيقة 8، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وكاد أوباميانج يسجل هدفًا لفريق القادسية في الدقيقة 57، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة.
سجل هدف المباراة الوحيد عبدالعزيز جمال العثمان لاعب القادسية في الدقيقة 90+5.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 25 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 19 نقطة في المركز السادس.
هدف قدساوي في الدقائق الأخيرة..! 🤯🔥
رأسية العثمان تمنح القادسية هدف التقدم ⚽️
القادسية 1 × 0 الخليج
#دوري_روشن_السعودي
#القادسية_الخليج | #SSC pic.twitter.com/nTifCW7Hb3
— SSC (@ssc_sports) November 29, 2024