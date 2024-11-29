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شاهد| القادسية يعبر الخليج بهدف قاتل
الرياضة

شاهد| القادسية يعبر الخليج بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      29 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز فريق القادسية على نظيره الخليج، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بدوري روشن.

سجل اللاعب جوليان كينونيس هدفًا مبكرًا في الدقيقة 8، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكاد أوباميانج يسجل هدفًا لفريق القادسية في الدقيقة 57، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة.

سجل هدف المباراة الوحيد عبدالعزيز جمال العثمان لاعب القادسية في الدقيقة 90+5.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 25 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 19 نقطة في المركز السادس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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