تكريم الفائزين في النهائيات العالمية لبطولة أرامكو فورمولا1 في المدارس 2024 بالظهران

الظهران – البلاد

شهدت معارض الظهران إكسبو حفل النهائيات العالمية وتتويج الفائزين في بطولة أرامكو فورمولا1 في المدارس، التي نُظمت خلال الفترة من 23 – 26 نوفمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في المملكة في تاريخ هذه البطولة التي انطلقت منذ 24 عامًا.

وتُوّج فريق (Evolut1on) من صالة كارل مايباخ الرياضية في ألمانيا بالمركز الأول بعد منافسات شارك فيها 55 فريقًا من 25 دولة. وحصل فريق (Array) – من ألمانيا أيضًا – على المركز الثاني، بينما حلّ فريق (Lunar) من أستراليا في المركز الثالث.

كما حصلت ثلاثة فرق سعودية على التكريم، إذ حقق فريق (أوريكس) جائزة التفكير الابتكاري بأفضل سيارة هندسية محتلًا المركز الرابع في الترتيب العام، وحقق فريق (كلاد ريسينغ) جائزة أفضل ملف للمشروع واحتل المركز السادس في الترتيب العام، فيما حقق فريق (شاهين) جائزة أفضل تطبيق لإدارة المشاريع واحتل المركز الحادي عشر في الترتيب العام.

واحتفلت نور الصغير من فريق (أوريكس)، بالفوز بمقعد مرموق في أكاديمية كوماتسو – وليامز الهندسية، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تطوير قدرات الجيل القادم من المواهب الهندسية، وذلك مع أول دفعة من الأكاديمية تضم 10 طلاب تم اختيارهم حصريًا من النهائيات العالمية لهذا العام.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع: “سعداء باستضافة المملكة لنهائيات هذه البطولة للمرة الأولى، وفخورون بالنجاح الذي حققه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) من خلال استضافة الفرق السعودية المؤهلة للنهائيات العالمية لبطولة أرامكو فورمولا1 في المدارس عبر تدريبهم وتوجيههم ودعمهم.

إن الظهور المميّز للفرق السعودية في هذه البطولة تأتي امتدادًا لتاريخ حافل لأرامكو السعودية في إطلاق البرامج التعليمية ودعمها، منذ أربعينيات القرن الماضي، من خلال الاستثمار في برامج التدريب والتطوير لاستقطاب العقول الشابة. وتسعى أرامكو السعودية إلى دعم هذه البطولة التي تقدم أفضل المواهب في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات من مختلف أنحاء العالم، ما يوفر مساحة كبيرة لتعزيز إمكانات الشباب السعوديين لإحداث فارق إيجابي، وتدريبهم على إبداع الحلول الهندسية، والتواصل مع أمثالهم من الموهوبين من حول العالم”.

ويحظى لقب بطل العالم لسباق أرامكو للفورمولا 1 في المدارس بتقدير كبير في قطاعي الهندسة ورياضة السيارات بسبب معايير التحكيم الصارمة. ويتضمن التحدّي متعدد التخصصات مهارات: التصميم، والهندسة، وإدارة المشاريع، والابتكار، والتسويق، والعروض التقديمية، ويتطلب من الطلاب إظهار مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة عبر عدد من المجالات.

الجدير بالذكر أن العديد من أعضاء الفرق السابقة التي حصلت على لقب بطولة العالم قاموا بأدوار مساندة لفرق الفورمولا 1. وكان من بين الحضور في حفل توزيع الجوائز، بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا 1 وسائق فريق أرامكو أستون مارتن للفورمولا 1، فرناندو ألونسو.