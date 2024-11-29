القحطاني أول مقاتل سعودي يفوز ببطولة “PFL MENA”

الرياض – محمد الجليحي
حقق السعودي عبد الله القحطاني إنجازاً تاريخياً، بعد تتويجه بنهائي الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أرضه وأمام جمهوره ، بعد تتويجه في النزال الرئيسي بطلاً في وزن الريشة على حساب المغربي مروان بلغويت، ليصبح أول مقاتل سعودي وعربي يفوز ببطولة “PFL MENA”.
واستطاع القحطاني التغلب على خصمه بالضربة القاضية في الجولة الأولى بعد مرور 3 دقائق و21 ثانية ليرفع سجله الاحترافي إلى (10-2) بالإضافة إلى الضربة القاضية الرابعة في مسيرته وليحمل رقماً قياسياً (5-1) في منافسات بطولة “PFL”.
وفي بقية النزالات تمكن الإيراني محسن محمد صيفي من هزيمة اللبناني جورج عيد في الوزن الخفيف بقرار جماعي من الحكام ،ليرفع سجل انتصاراته إلى(7-2) بفوزه السابع على التوالي.
واستطاع المقاتل العراقي علي طالب التغلب على خصمه المغربي رشيد الهزومي بالضربة القاضية في الجولة الأولى بعد مرور دقيقة و25 ثانية ، ليصبح البطل الأول لنزال وزن الديك لعام 2024 ويعزز سجله الاحترفي إلى 12 فوزا وخسارة واحدة.
وتمكنت المقاتلة السعودية هتان السيف من هزيمة الجزائرية ليليا عثماني بالضربة القاضية في الجولة الثانية بعد مرور (1:37) في وزن الذرّة للسيدات في وزن 109 أرطال؛ لترفع هتان وهي أول امرأة سعودية توقع عقداً عالمياً في رياضة فنون القتال المختلطة سجلها الخالي من الهزائم إلى 3-0 ضمن منافسات الهواة وجاءت انتصاراتها الثلاثة بالضربة القاضية.
وتغلب المقاتل المصري عمر الدفراوي على خصمه الكويتي محمد الأقرع بالضربة القاضية في الجولة الثانية بعد مرور 57 ثانية فقط في نهائي وزن الوسط؛ ليرفع رصيد سجله الاحترافي إلى (13-6) بالضربة القاضية الثامنة.