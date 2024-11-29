العلا تستضيف كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل

العلا- البلاد

تستضيف محافظة العلا غدًا السبت سباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل على ميادين قرية الفرسان الدولية لمسافة 120 كم وبمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة في السباق الرئيس والسباقات المصاحبة.

يأتي السباق بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية؛ حيث يعد هذا الكأس الرابع الذي تستضيفه العلا للموسم الحالي 2024-2025 بعد استضافتها لكأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وكأس الشباب والناشئين.

وتختتم العلا استضافتها لسباقات القدرة والتحمل لهذا الموسم بتنظيم سباق كأس خادم الحرمين الشريفين فبراير المقبل 2025م والذي يعد أغلى سباقات العالم من نوعه.