الرياضة

العلا تستضيف كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      29 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
العلا- البلاد
تستضيف محافظة العلا غدًا السبت سباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل على ميادين قرية الفرسان الدولية لمسافة 120 كم وبمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة في السباق الرئيس والسباقات المصاحبة.

يأتي السباق بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية؛ حيث يعد هذا الكأس الرابع الذي تستضيفه العلا للموسم الحالي 2024-2025 بعد استضافتها لكأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وكأس الشباب والناشئين.

وتختتم العلا استضافتها لسباقات القدرة والتحمل لهذا الموسم بتنظيم سباق كأس خادم الحرمين الشريفين فبراير المقبل 2025م والذي يعد أغلى سباقات العالم من نوعه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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