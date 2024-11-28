دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة “غينيس”.. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة

البلاد – جدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عنه، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة أمس، أعمال المؤتمر الصحي الدولي الأول للجودة والتميز المؤسسي، الذي ينظمه تجمع جدة الصحي الثاني في فندق الرتز كارلتون على مدى يومين.

ودشّن سمو محافظ جدة مشروع “الصيدلية الافتراضية” وهي فكرة اعتمدتها وزارة الصحة، وتهدف إلى تقديم خدمات صحية مبتكرة وسهلة الوصول للمواطنين، كما تجول سموه في أجنحة المعرض المصاحب، وتسلّم شهادة موسوعة” غينيس” التي حصل عليها المؤتمر؛ نتيجة تحقيقه أكبر عدد حضور لجلسات الأبحاث العلمية.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتميز المؤسسي بتجمع جدة الصحي الثاني رئيسة لجان المؤتمر الدكتورة داليا رضا خليل، أن المؤتمر يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الصحي، ويتواءم مع مستهدفات رؤية 2030، الداعمة لكل ما من شأنه التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين”، مضيفة أن المؤتمر يعد حاضنة لتبادل الخبرات، ومحطة سوف نفخر- بحول الله- بمخرجاتها في المستقبل القريب.

وقالت في ختام حديثها:” نثمن عاليًا لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، ونرفع أسمى آيات الشكر لنائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على الدعم الذي يلقاه القطاع الصحي في المحافظة، والشكر موصول لسموكم الكريم على تشريف حفلنا”.