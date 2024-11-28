المملكة ضيف شرف في معرض “أرتيجانو” الإيطالي

البلاد – الرياض

تشارك المملكة في معرض” أرتيجانو إن فييرا” بمدينة ميلان الإيطالية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبل؛ بوصفها ضيف شرفٍ لمنطقة الشرق الأوسط، وتتمثل المشاركة في جناحٍ وطني تقيمه وزارة الثقافة، ويضم عددًا من الهيئات الثقافية والكيانات الوطنية، ويتضمن محتوىً إثرائيًا يُغطي الثقافة السعودية بمختلف جوانبها.

ويشارك في الجناح السعودي هيئة التراث، وهيئة فنون الطهي، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة فنون العمارة والتصميم، والمعهد الملكي للفنون التقليدية” وِرث”، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وشركة حِرف السعودية، إضافة إلى مبادرة “عام الإبل 2024″، التي ستُقدم تعريفًا للإرث الثقافي السعودي العريق، ولمنتجاته الثقافية المتعددة.

وتستعرض هيئة التراث في مشاركتها عددًا من الحرف اليدوية، التي يقدمها أكثر من 15 حرفيًا سعوديًا من مختلف مناطق المملكة، فيما تشارك هيئة فنون الطهي تجارب حيّة للطهي، ضمن متجر ومقهى إرث، إحدى العلامات التجارية التابعة للهيئة، بمشاركة نخبة من أمهر الطُهاة. وتُقدّم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رؤيةً متميزةً لتُراث العُلا الثقافي، وذلك من خلال جناحِ عرضٍ مختارٍ لأعمال مجموعة من الفنانين.