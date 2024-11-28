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المملكة ضيف شرف في معرض “أرتيجانو” الإيطالي

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      28 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

تشارك المملكة في معرض” أرتيجانو إن فييرا” بمدينة ميلان الإيطالية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبل؛ بوصفها ضيف شرفٍ لمنطقة الشرق الأوسط، وتتمثل المشاركة في جناحٍ وطني تقيمه وزارة الثقافة، ويضم عددًا من الهيئات الثقافية والكيانات الوطنية، ويتضمن محتوىً إثرائيًا يُغطي الثقافة السعودية بمختلف جوانبها.

ويشارك في الجناح السعودي هيئة التراث، وهيئة فنون الطهي، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة فنون العمارة والتصميم، والمعهد الملكي للفنون التقليدية” وِرث”، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وشركة حِرف السعودية، إضافة إلى مبادرة “عام الإبل 2024″، التي ستُقدم تعريفًا للإرث الثقافي السعودي العريق، ولمنتجاته الثقافية المتعددة.

وتستعرض هيئة التراث في مشاركتها عددًا من الحرف اليدوية، التي يقدمها أكثر من 15 حرفيًا سعوديًا من مختلف مناطق المملكة، فيما تشارك هيئة فنون الطهي تجارب حيّة للطهي، ضمن متجر ومقهى إرث، إحدى العلامات التجارية التابعة للهيئة، بمشاركة نخبة من أمهر الطُهاة. وتُقدّم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رؤيةً متميزةً لتُراث العُلا الثقافي، وذلك من خلال جناحِ عرضٍ مختارٍ لأعمال مجموعة من الفنانين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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