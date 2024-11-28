التأكيد على توازن أسواق النفط

البلاد – الرياض

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة أمس، في اجتماع ثلاثي عبر الهاتف، مع معالي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي يزور كازاخستان في زيارة رسمية، ومعالي وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان ألماسادام ساتكالييف.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تلعبه مجموعة “أوبك+” في هذا الصدد. كما شددوا على أهمية التعاون بين دول “أوبك+” والالتزام الكامل بالاتفاقية، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج التطوعيه التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثماني المشاركة، إضافة إلى تعويض أي زيادات في الإنتاج.