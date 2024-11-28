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التأكيد على توازن أسواق النفط

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      28 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة أمس، في اجتماع ثلاثي عبر الهاتف، مع معالي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي يزور كازاخستان في زيارة رسمية، ومعالي وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان ألماسادام ساتكالييف.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تلعبه مجموعة “أوبك+” في هذا الصدد. كما شددوا على أهمية التعاون بين دول “أوبك+” والالتزام الكامل بالاتفاقية، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج التطوعيه التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثماني المشاركة، إضافة إلى تعويض أي زيادات في الإنتاج.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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