الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت الشراعية العالمي 2024

جدة – خالد بن مرضاح

بتنظيم من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، تم اختيار نادي جدة لليخوت في المملكة العربية السعودية من قبل الاتحاد الدولي لرياضة الإبحار (World sailing) لاستضافة بطولة سباق تحدي اليخوت الشراعية العالمي للناشئين لعام 2024، التي ستقام من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. وسيعقبها مباشرةً سباق تحدي اليخوت الشراعية العالمي للسيدات والتي ستقام من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر.

يأتي هذا الاختيار في إطار النجاحات التي حققها الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، أبرزها بطولة كأس أمريكا 2023م والتي تُعتبر من الإنجازات الهامة في مساعي الاتحاد لتعزيز رياضة الإبحار والتعريف بها في المملكة.

من جانبه، أعرب كوانهاي لي، رئيس مجلس الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإبحار قائلا :”نحن متحمسون للغاية لاستضافة سباقات فريدة في هذا الموقع المميز. تُعتبر هذه البطولة هي الأولى من نوعها التي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضة الإبحار في المملكة العربية السعودية. هذا يعكس التزام المملكة بتطوير الرياضات المتنوعة وتعزيز مكانتها الدولية حيث تعد رياضة الإبحار إحدى أسرع القطاعات الرياضية نموًا في العالم. من خلال هذا الحدث، نرى فرصة رائعة لتعزيز رياضات الإبحار الشراعي وتطويرها في المنطقة.”

وأضافت سامية بغدادي الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية “بصفتي ممارسًا لرياضة الإبحار، أرى أن هذه لحظة تاريخية مهمة لجميع البحّارين والفرق من شتى أنحاء العالم. إنها فرصة استثنائية لاستكشاف إمكانيات مدينة جدة لتكون مركزًا حيويًا للرياضات البحرية على مدار السنة. نحن نعمل بجد لتعزيز رياضة الإبحار وإلهام شبابنا وشاباتنا لاستكشاف تراثنا البحري الغني مجددا. وبالتالي، فإن استضافة بطولتين عالميتين بارزتين في نادي جدة لليخوت سيساهم بشكل كبير في إحداث تأثير دائم وعميق على الرياضة في السعودية. ونحن متحمسون لاستقبال جميع الفرق والمشاركة في هذه البطولة المميزة.

كما أضاف ديفيد غراهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإبحار الشراعي: “اختيار نادي جدة لليخوت لاستضافة بطولة سباق تحدي اليخوت الشراعية العالمي للناشئين والسيدات لعام 2024 يُعتبر خطوة بارزة في جهودنا لتعزيز الرياضة على مستوى عالمي. تمتاز منطقة البحر الأحمر بتعداد سكاني يصل إلى تسعة ملايين نسمة، مما يوفر فرصاً كبيرة لتطوير برامج الفعاليات التي يمكن أن تُفيد الأفراد في جميع أنحاء الخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى جميع المهتمين برياضة الإبحار.”

يهدف الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة رياضة الإبحار في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في عالم رياضات الملاحة الشراعية. إن تنظيم البطولات العالمية يمثل تجسيدًا لاستراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير مجتمع يفتخر بإرثه البحري ويستثمر في آفاقه المستقبلية الواعدة.