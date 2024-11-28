أبطال النزالات النهائية لدوري المقاتلين المحترفين يسلطون الضوء على تفاصيل الحدث المنتظر بالرياض

الرياض- البلاد

عقدت رابطة المقاتلين المحترفين PFL، مؤتمراً صحفياً بالرياض، تحدث خلاله الأبطال الذين سيخوضون نهائي دوري PFL لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمقرر إقامته غدا الجمعة في جامعة الملك سعود بالرياض عن تحضيراتهم لهذا الحدث المرتقب، وعلى رأسهم البطل السعودي البارز عبد الله القحطاني وخطيبته بطلة الأرقام القياسية السعودية هتان السيف.

واعترف القحطاني بأن نزاله مع الأردني عبد الرحمن الحياصات الملقب بـ الكوبرا في نهائي وزن الريشة لن يكون سهلا على الإطلاق، فهو مقاتل عنيد وذكي بنفس الوقت، وقال: ” أدرك صعوبة اللقاء، لكن المهم بالنسبة لي الآن التركيز بشكل أكبر على المواجهة، وقد كثفت في الفترة الأخيرة تدريباتي من أجل هذه اللحظة”.

وأضاف البطل السعودي: ” الجميع يتحدث أنني سأخوض النزال تحت الضغط، وهذا غير صحيح، فأنا ألعب بهدوء واتزان وغير مندفع، حيث درست منافسي وجهزت نفسي لهذه المواجهة المهمة والمصيرية، وعندي حافز كبير لتحقيق الفوز”.

بدوره، أقر المقاتل الأردني عبد الرحمن الحياصات بأنه يواجه منافسا من أفضل المقاتلين في البطولة، ولهذا تأهب بشكل جيد للنزال المرتقب، من خلال المدربين المشرفين على المعسكر التدريبي الذي أقيم في تايلاند.

وأوضح الكوبرا أنه درس منافسه بشكل جيد، وأنه يتطلع بكل جدية إلى تجديد الفوز عليه مثلما فعل في نصف النهائي، وقال: ” أدرك تماما صعوبة اللقاء، كون القحطاني، يلعب متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، لكن هذا الأمر لن يكون عائقاً أمامي للتغلب عليه”.

ودعا الحياصات منافسه القحطاني مجددا إلى تناول وجبة المنسف المعروفة بالأردن في رحاب مدينة السلط، معتبرا أن الروح الرياضية هو شعار يرفعه في أي لقاء يلعبه أمام أي منافس.

من جهته، أشار المقاتل اللبناني جورج عيد إلى أنه كان يتمنى مواجهة أي منافس غير الإيراني محمد محسن سيفي في نهائي الوزن الخفيف، معتبرا أنه ومنافسه وبدون غرور من أفضل المقاتلين على مستوى منطقة الشرق الأوسط في الوزن الخفيف.

وبين عيد الملقب بـ “البلدوزر” أنه استعد للنزال عبر إقامة معسكر تدريبي مكثف في دبي، وبمعدل ساعات طويلة، وأن الهدف الآن هو التفرغ للحصول على اللقب الذي لن يكون بمتناول اليد، حيث يحتاج لجهد كبير وتركيز عالٍ.

وقال المقاتل اللبناني: ” أنا واثق بالفوز على محسن، على الرغم من صعوبة اللقاء، فمنافسي بطل معروف وله تاريخ حافل بالإنجازات، وهذا يدفعني لقبول هذا التحدي للتغلب عليه”.

واعتبر عيد أن انتصاره على منافسه الإيراني أو خسارته أمامه تعني له الأمر ذاته لأنه لا فرق بينهما، وقال: محسن صديقي ونعرف بعضنا البعض منذ أكثر من 15 عاماً، ونحن نلتقي وتجتمع باستمرار بعيدا عن أجواء المنافسات.

من جانبه، قال المقاتل العراقي علي طالب الذي يواجه المغربي رشيد الحزومي في نهائي وزن الديك: ” فوزي على الأردني جلال الدعجة في نزال نصف النهائي، منحني الحافز للمنافسة على اللقب، فليس من السهولة أن تتخطى مقاتلا بقوة الدعجة، وتضرب موعدا في النهائي مع الحزومي، وهذه هي كلمة السر في هذا التحدي المثير”.

وأكد طالب أنه في أتمّ الجهوزية لهذه المواجهة الشيقة والمثيرة التي تحضر لها عبر معسكر تدريبي مكثف ونوعي، معربا عن تطلعه للحصول على اللقب فه يمتلك الشغف الكبير لهذا الأمر.

بدوره، اعتبر المقاتل الكويتي محمد الأقرع أن اللقاء مع المصري عمر الدفراوي في نهائي الوزن الوسط، يتطلب بذل جهود كبيرة لتحقيق الفوز، فهو منافس شرس ويمتاز بذكاء ميداني، ورغم ذلك فإن لديه حافزا كبيرا لتحقيق الفوز.

وقال: ” تحضرت جيدا لهذا النزال، ودرست كل التفاصيل الفنية المتعلقة بخصمي، حيث اكتملت عندي فكرة كاملة، وأتطلع بكل جدية نحو اللقب الذي سيكون على طريق مفروشة بالورود”.

أما الدفراوي فأشار إلى أن اللقاء مع الأقرع سيكون له طابع خاص مختلف عن بقية المواجهات في الأدوار السابقة، فهو لاعب يمتاز بمواصفات تختلف عن المقاتلين الذين واجههم، مبينا أنه تأهب بشكل مثالي لهذه المواجهة المهمة التي يعتبرها بداية الطريق للحصول على المزيد من المكتسبات في المستقبل.

وقال المقاتل المثير للجدل في تصريحاته الصحفية: ” أحترم قدرات منافسي، وأعرف جيدا أنه يتوق للقب، وهذا يشكل حافزا أمامي لتحقيق الفوز والحصول على اللقب”.

من جهتها أقرت المقاتلة الجزائرية ليليا عثماني بصعوبة اللقاء أمام البطلة السعودية هتان السيف في وزن الذرة، موضحة أنها أكملت تحضيراتها لهذا النزال الذي تتوقع أن يكون مثيراً وقويا بكل تفاصيله.

وقالت: تجهزت بشكل لائق وجيد لهذه المواجهة أمام مقاتلة تتسلح بعاملي الأرض والجمهور، ولديها طموح للفوز باللقب، لكن في المقابل أنا أيضا لدي نفس الطموح والتطلعات، وأسعى بكل قوة للمنافسة الجادة.

وأشارت عثماني إلى أن دوري المقاتلين أضاف لها أمورا كثيرة، حيث تعلمت من خلاله الكثير في عالم القتال المتنوع، وأصبح لديها هاجسا كبيرا للتعلم واكتساب الاحترافية المطلوبة.

وسيكون عشاق الفنون القتالية على موعد مع يوم تاريخي وغير مسبوق في 29 نوفمبر الجاري، حيث يشارك أبطال الدوري العالمي في النزالات النهائية إلى جانب أبطال دوري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما سيجعل هذا اليوم يوماً استثنائياً وحاسماً.

وتعتبر بطولة PFL MENA أو دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها الأولى خطوة رائدة لتمكين الرياضيين في المنطقة للمنافسة وتطوير مواهبهم من خلال نزالات الموسم العالمي للرابطة.

وتشمل البطولة نزالات حاسمة لتحديد من هم الأبطال الذين سيحصلون على الحزام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكل من أوزان الريشة، الوسط، الخفيف، والديك.