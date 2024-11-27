في موسم سباقات الرياض| فيزير وقسورة الخالدية الأبرز في كأس سمو رئيس دولة الإمارات.. والكتابليتي يواجه فاينست ساوند في كأس الاتحاد الأوروبي

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الرياض – محمد الجليحي

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع السابع من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 58 و 59 و 60 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 28-29-30 من نوفمبر، ويتألف كل يوم من اثني عشر شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث الشوط الأبرز من يوم الخميس في الشوط الثاني عشر المخصص لكأس سمو رئيس دولة الإمارات للخيل العربية، على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، ومن أبرز الجياد المرشحة للظفر بالكأس الجواد فيزير لإسطبل أجمل وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال محمد الدهام وكذلك الجواد قسورة الخالدية لإسطبلات الخالدية وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال نايف العنزي وكذلك الجواد سير عامر للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.

وفي سباقات يوم الجمعة خصص الشوط الثاني عشر لكأس إمارة منطقة نجران على مسافة 1600 متر للأفراس وبجائزة قدرها 150 ألف ريال حيث تبرز المرشحة للكأس عادات لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز ومن ضمن المرشحين كذلك الفرس شجوا للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات فهد سعد وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.

وفي سباقات يوم السبت خصص الشوط الثاني عشر لكأس الإتحاد الأوروبي على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وفيه يبرز الجواد الكتابليتي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا وكذلك المرشح الآخر الجواد فاينست ساوند للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات جيمس جيركنز وبقيادة الخيال نواف المضياني وكذلك الجواد سعودي امباير للمالك فيصل بن محمد بن عبدالهادي الجضعي القحطاني وبتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الخيال عادل الفريدي ويشارك أيضاً الجواد باور اوف بيوتي للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال محمد الدهام .

الحضور :