محافظة الجموم تكرم “شاعر القمة” عايض الزراقي

الزراقي يتسلم جائزة المركز الأول

البلاد – جدة

يُنظم في محافظة الجموم مساء الاثنين القادم، حفل الاحتفاء بأبناء منطقة مكة المكرمة المتميزين، الحاصلين على جوائز متنوعة في مختلف الفعاليات المسابقات خلال العام الحالي.

وسيكرم الشاعر عايض بن مثقاب الزراقي بمناسبة حصوله على “جائزة شاعر القمة” في المسابقة التي أقيمت مؤخراً في الرياض، حيث استطاع تحقيق المركز الأول بجدارة واستحقاق رغم المنافسة الشرسة من شعراء متمكنين شاركوا في المسابقة.

وتميزت أشعار الزراقي بقوة العبارة وسلاسة المفردة والتصوير البديع الذي جعله ينال المركز الأول، متفوقاً على أقرانه.

وأعرب الزراقي عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي سيكون حافزاً ودافعاً له في مشاركاته القادمة، موجهاً شكره وتقديره لكل من سانده ووقف معه حتى حصوله على الجائزة التي تعني له الكثير.