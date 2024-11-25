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محافظة الجموم تكرم “شاعر القمة” عايض الزراقي

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      25 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الزراقي يتسلم جائزة المركز الأول

البلاد – جدة

يُنظم في محافظة الجموم مساء الاثنين القادم، حفل الاحتفاء بأبناء منطقة مكة المكرمة المتميزين، الحاصلين على جوائز متنوعة في مختلف الفعاليات المسابقات خلال العام الحالي.

وسيكرم الشاعر عايض بن مثقاب الزراقي بمناسبة حصوله على “جائزة شاعر القمة” في المسابقة التي أقيمت مؤخراً في الرياض، حيث استطاع تحقيق المركز الأول بجدارة واستحقاق رغم المنافسة الشرسة من شعراء متمكنين شاركوا في المسابقة.

وتميزت أشعار الزراقي بقوة العبارة وسلاسة المفردة والتصوير البديع الذي جعله ينال المركز الأول، متفوقاً على أقرانه.

وأعرب الزراقي عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي سيكون حافزاً ودافعاً له في مشاركاته القادمة، موجهاً شكره وتقديره لكل من سانده ووقف معه حتى حصوله على الجائزة التي تعني له الكثير.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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