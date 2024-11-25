الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا
الرياضة

شاهد| النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      25 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الغرافة القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف،

في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين على ملعب البيت بالدوحة، ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ونجح النصر في حسم اللقاء خلال الشوط الثاني.

بادر بالتهديف كريستيانو رونالدو مع الدقيقة 46، وعزز جابرييل أنجيلو بالثاني في الدقيقة 58، قبل أن يعود “الدون” ليسجل ثالث أهداف النصر في الدقيقة 63. فيما أحرز هدف الغرافة الوحيد اللاعب خوسيلو في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الغرافة سيدو سانو قبل 6 دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 13 محتلاً المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، والهزيمة جمدت من رصيد الغرافة عند النقطة 4 في المركز السابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *