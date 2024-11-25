شاهد| النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا

البلاد- جدة
حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الغرافة القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف،
في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين على ملعب البيت بالدوحة، ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ونجح النصر في حسم اللقاء خلال الشوط الثاني.
بادر بالتهديف كريستيانو رونالدو مع الدقيقة 46، وعزز جابرييل أنجيلو بالثاني في الدقيقة 58، قبل أن يعود “الدون” ليسجل ثالث أهداف النصر في الدقيقة 63. فيما أحرز هدف الغرافة الوحيد اللاعب خوسيلو في الدقيقة 75 من عمر المباراة.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الغرافة سيدو سانو قبل 6 دقائق من النهاية.
الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 13 محتلاً المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، والهزيمة جمدت من رصيد الغرافة عند النقطة 4 في المركز السابع.
⚽️🥅 كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل برأسية متقنة#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الغرافة_النصر #AFCChampionsLeagueElite pic.twitter.com/jgTYxl9xUz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2024
⚽️🔥 غابرييل يعزز تقدم النصر بهدف رائع#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الغرافة_النصر #AFCChampionsLeagueElite pic.twitter.com/fuursGgvrC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2024
⚽️🔥 رونالدو يضيف الهدف الثالث للنصر#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الغرافة_النصر #AFCChampionsLeagueElite pic.twitter.com/fswhyhZkp9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2024