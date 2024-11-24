“هيئة الإذاعة والتلفزيون” تطلق تطبيق “Saudi Radio+” لتجربة استماع مبتكرة

الرياض : البلاد

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون تطبيق “Saudi Radio+”؛ الذي يهدف إلى تقديم تجربة استماع مبتكرة لمستخدمي الهواتف الذكية، حيث يجمع بين إذاعات المملكة العربية السعودية المتنوعة والبودكاست.

ويتيح التطبيق للمستمعين الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الإذاعات السعودية، بما في ذلك إذاعة الرياض، وإذاعة جدة، وإذاعة القرآن الكريم، وإذاعة نداء الإسلام، وإذاعة سعودي راديو، وإذاعة خزامى، وإذاعة الإخبارية، كما يوفر التطبيق خدمة البث المباشر بالصوت والصورة، مما يضمن جودة عالية في تجربة الاستماع.

ويحتوي ” Saudi Radio+” على خاصية الرجوع إلى الحلقات السابقة من البرامج، مما يمنح المستمعين فرصة للاستمتاع بالمحتوى السابق، كما يتيح التطبيق خدمة التواصل المباشر مع الإستوديو، مما يعزز تفاعل المستمعين ويتيح لهم التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم, ولا يقتصر التطبيق على الإذاعات فقط، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من برامج البودكاست مثل “رهان” و”so”، مع تصنيفات تفصيلية تسهل البحث عن المحتوى حسب اهتمامات المستخدمين.

ويأتي إطلاق ” Saudi Radio+” كجزء من إستراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون المستمرة لتعزيز التواصل مع الجمهور وتوفير محتوى إعلامي متنوع يتناسب مع احتياجات المستمعين في العصر الرقمي، ويعكس هذا التطبيق التزام الهيئة بتبني الابتكار في تقديم الخدمات الإعلامية، مما يسهم في تعزيز تجربة المستخدم وتيسير الوصول إلى المعلومات والترفيه.

ويتاح التطبيق على متاجر التطبيقات، لنظام iOS https://apps.apple.com/app/id6680183528 ، ولنظام Android https://play.google.com/store/apps/details?id=wps.saudiwave&pcampaignid=web_share