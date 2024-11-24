هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”

البلاد – بريدة

انطلقت فعاليات أسبوع الطفل الأدبي في جامعة المستقبل في مدينة بريدة، وذلك بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة وتستمر حتى الـ 28 من شهر نوفمبر الجاري.

وتأتي الفعاليات ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة الهادفة إلى تعزيز الحراك الأدبي في المملكة وإثرائه من خلال أنشطة وفعاليات تستهدف جميع شرائح المجتمع، مسلطة الضوء على علاقة النشء بالأدب بوصفه قيمة ثقافية وإرثًا حضار ًي، وتمّكين تبادل الأفكار والإسهام في إغناء المشهد الأدبي .



وتستقبل الفعاليات الأطفال واليافعين وأولياء الأمور من الساعة الـ 5:30 عصراً حتى الساعة الـ 9:30 مساءً بالعديد من الأنشطة والبرامج الأدبية والثقافية والترفيهية .