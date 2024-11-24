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هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      24 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – بريدة

انطلقت فعاليات أسبوع الطفل الأدبي في جامعة المستقبل في مدينة بريدة، وذلك بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة وتستمر حتى الـ 28 من شهر نوفمبر الجاري.

وتأتي الفعاليات ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة الهادفة إلى تعزيز الحراك الأدبي في المملكة وإثرائه من خلال أنشطة وفعاليات تستهدف جميع شرائح المجتمع، مسلطة الضوء على علاقة النشء بالأدب بوصفه قيمة ثقافية وإرثًا حضار ًي، وتمّكين تبادل الأفكار والإسهام في إغناء المشهد الأدبي .


وتستقبل الفعاليات الأطفال واليافعين وأولياء الأمور من الساعة الـ 5:30 عصراً حتى الساعة الـ 9:30 مساءً بالعديد من الأنشطة والبرامج الأدبية والثقافية والترفيهية .

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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