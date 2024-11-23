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شاهد| الوحدة يهزم التعاون بهدف ” نور”
الرياضة

شاهد| الوحدة يهزم التعاون بهدف ” نور”

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      23 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الوحدة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري روشن.

سجل هدف الوحدة اللاعب عبدالعزيز نور في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الوحدة إلى النقطة التاسعة؛ ليحل بالمركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن. فيما تجمد رصيد التعاون عند 15 نقطة محتلاً المركز الثامن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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