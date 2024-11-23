شاهد| الوحدة يهزم التعاون بهدف ” نور”

البلاد- جدة
حقق فريق الوحدة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري روشن.
سجل هدف الوحدة اللاعب عبدالعزيز نور في الدقيقة 41 من عمر المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد الوحدة إلى النقطة التاسعة؛ ليحل بالمركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن. فيما تجمد رصيد التعاون عند 15 نقطة محتلاً المركز الثامن.
خطأ دفاعي كبير 😨
عبدالعزيز نور يستغل الفرصة ويسجل أول أهداف الوحدة⚽🔥
الوحدة 1 × 0 التعاون
#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_التعاون | #SSC pic.twitter.com/Aro64Tg2pQ
— SSC (@ssc_sports) November 23, 2024