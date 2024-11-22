مواجهات حاسمة بالرياض لتحديد أبطال الشرق الأوسط في فنون القتال المختلطة

– عودة البطلة السعودية هتان السيف ونزالات استعراضية لأشهر الأبطال السابقين في الرابطة

– رابطة المقاتلين المحترفين تكشف عن بطاقة النزال في الجولة النهائية من PFL MENA 2024

الرياض – محمد الجليحي

تحت رعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن جدول الجولة النهائية لبطولة PFL MENA لعام 2024، التي ستقام يوم الجمعة 29 نوفمبر في جامعة الملك سعود بالرياض، وستشهد هذه الليلة تتويج أبطال أربعة أوزان، بالإضافة إلى عودة البطلة السعودية هتان السيف إلى قفص المنافسات، وخمسة نزالات استعراضية تجمع نخبة المقاتلين العالميين.

ويمكن لمحبي فنون القتال المختلطة متابعة جميع أحداث البطولة عبر بث مباشر على قناة MBC. كما تتوفر التذاكر عبر موقع webook.com.

تعتبر بطولة PFL MENA أو دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها الأولى خطوة رائدة لتمكين الرياضيين في المنطقة للمنافسة وتطوير مواهبهم من خلال نزالات الموسم العالمي للرابطة. وتشمل البطولة نزالات حاسمة لتحديد من هم الأبطال الذين سيحصلون على الحزام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكل من أوزان الريشة، والوزن الوسط، والخفيف، والوزن البانتام.

وفي النزال الرئيسي للبطولة، سيواجه الأردني عبد الرحمن الحياصات (5-0) والسعودي عبد الله القحطاني (9-2) على لقب وزن الريشة، والنزال الثاني سيكون بين الكويتي محمد الأقرع (7-0) والمصري عمر الدفراوي (12-6) على لقب الوزن الوسط. كما يتنافس العراقي علي طالب (11-1) والمغربي رشيد الهزومي (15-3) على لقب وزن البانتام، ويخوض الإيراني محسن محمد سيفي (6-1) مواجهة حاسمة ضد اللبناني جورج عيد (10-4) لتحديد بطل الوزن الخفيف.

وبالإضافة إلى نزالات البطولة الأخرى، سيشهد الحدث عودة المقاتلة السعودية هتان السيف، التي ستواجه الجزائرية ليليا عثماني. كما ستتضمن البطاقة خمس نزالات استعراضية حماسية، حيث سيواجه المقاتل التونسي منصور البرناوي (21-6) البريطاني ألفي ديفيس (17-4-1)، ويجمع نزال الأوزان الثقيلة بين التونسي سليم طرابلسي (7-0) والبريطاني أبراهام بابلي (5-0). كما يلتقي خيسوس بينيدو (23-6-1) وجيريمي كينيدي (19-4) في نزال وزن الريشة، ويواجه الفرنسي أصيل أدجودج (8-1) الأمريكي خوسيه بيريز (9-1)، فيما يلتقي كوستيلو فان ستينيس (15-3) مع البرازيلي جواو دانتاس (7-1) في نزال وزن الوسط.

يذكر أن رابطة المقاتلين المحترفين هي المنظمة الوحيدة التي تعتمد نظام الموسم الرياضي في منافسات فنون القتال المختلطة، حيث يتنافس المقاتلون ضمن مراحل منتظمة وصولاً إلى النهائيات. وتضم الرابطة نخبة من المقاتلين الذين يحتلون مراتب متقدمة في التصنيف العالمي.