حكم “لونجين” لقفز الحواجز: ما نشاهده اليوم في الرياض يعد مفخرة

الرياض – هاني البشر

أشاد الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) باستضافة السعودية للتصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والمقامة حالياً في الرياض، واصفاً إياها بالمميزة والاستثنائية، وذلك بفضل الإمكانيات المقدمة من الاتحاد السعودي للفروسية والتسهيلات المقدمة للرياضيين، والموقع الذي يضم أرض الحدث.

وشدد الحكم الدولي الإماراتي خليل إبراهيم مراد حسن ومراقب الاتحاد على أن منح الرياض استضافة الجولة الختامية “نهائي الرياض” لأول مرة خارج القارة الأوروبية وقبله نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في أبريل الماضي لم يكن من فراغ.

وأضاف “ما نشاهده اليوم في الرياض يعد مفخرة لهذه الرياضة ورياضيها، لا يمكن وصف مرافق الحدث بأقل من كلمة “استثنائية”، واختيار الرياض لتكون الختام قرار صائب، وبحكم أني متواجد كمراقب وحكم دولي منذ فترة في السعودية أقول أن بطولات السعودية منذ 2018 في الدرعية وحتى اليوم يعتبر تصاعد كبير في الاستضافة، بالفعل الجميع راضي ويشيد بالإمكانيات، وهي حقيقة وليست مجاملة، الرياض اليوم أحد أهم المدن المستضيفة لرياضة الفروسية في العالم”.

ويبلغ عدد الحكام في البطولة 7 حكام، من بينهم حكمين سعوديين، إماراتي وأربع حكام قادمين من أوروبا، وقال خليل إبراهيم “بفضل الله، من يدير الفعاليات من أفضل حكام المنطقة، ولا يوجد أي ملاحظات خلال إدارتهم أشواط البطولة، ومتأكد ومتفائل أن الأمور ستسير وفق ما هو مخطط له”.

وعن الأشواط الستة المدرجة في البطولة لفئة النجمتين، قال خليل ابراهيم “خطوة موفقة من الاتحاد السعودي، ومشاركة الفرسان الصاعدين فيها خطوة عظيمة، كون الفرسان يشاركون في واحدة من اقوى بطولات العالم وسط حضور نخبة الفرسان، السعوديين بهذه الخطوة يصنعون جيل المستقبل”.