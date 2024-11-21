5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة

الدمام-البلاد
تقام غداً الجمعة خمس مباريات ضمن الجولة الخامسة من دوري ممتاز الطائرة؛ حيث يلتقي الخليج مع الاهلي على صالة نادي الخليج بالدمام 4 مساء يقود اللقاء محمد الحناكي حكم اول وعبدالعزيز الرميحي حكم ثان.
ويلعب ابها مع ضمك على صالة وزارة الرياضة بابها 4 مساء يقود اللقاء صالح البنيه حكم اول وخالدالحديثي حكم ثان.
ويحل النصر ضيفاً على الخويلدية على صالة نادي النهضة بالدمام 6 مساء يقود اللقاء هاني سنان حكم اول وعبدالله امين حكم ثان.
ويلتقي الاتحاد مع الترجي على صالة نادي الاتحاد بجدة 6 مساء يقود اللقاء عبدالله الوردي حكم اول ورائد مطر حكم ثان.
واخيراً يلعب الصفا مع الهلال على صالة نادي الترجي بالدمام 6 مساء يقود اللقاء سعد اليحيوي حكم اول وسامي امين حكم ثان وعبدالرحمن الدوسري.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م