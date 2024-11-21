الرياضة 5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة

الدمام-البلاد

تقام غداً الجمعة خمس مباريات ضمن الجولة الخامسة من دوري ممتاز الطائرة؛ حيث يلتقي الخليج مع الاهلي على صالة نادي الخليج بالدمام 4 مساء يقود اللقاء محمد الحناكي حكم اول وعبدالعزيز الرميحي حكم ثان. ويلعب ابها مع ضمك على صالة وزارة الرياضة بابها 4 مساء يقود اللقاء صالح البنيه حكم اول وخالدالحديثي حكم ثان. ويحل النصر ضيفاً على الخويلدية على صالة نادي النهضة بالدمام 6 مساء يقود اللقاء هاني سنان حكم اول وعبدالله امين حكم ثان. ويلتقي الاتحاد مع الترجي على صالة نادي الاتحاد بجدة 6 مساء يقود اللقاء عبدالله الوردي حكم اول ورائد مطر حكم ثان. واخيراً يلعب الصفا مع الهلال على صالة نادي الترجي بالدمام 6 مساء يقود اللقاء سعد اليحيوي حكم اول وسامي امين حكم ثان وعبدالرحمن الدوسري.