ميتروفيتش: قرار انتقالي للهلال الأفضل في حياتي

البلاد- جدة

أكد لاعب الهلال، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، أن انتقاله لدوري روشن وارتداء القميص الأزرق أهم قرار اتخده في حياته.

وقال ميتروفيتش عبر الفيلم الوثائقي للدوري السعودي للمحترفين: “لم يكن الأمر سهلا في البداية، لكنه أحد أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي”.

وأضاف: أنا مجرد رجل لا يمانع بفعل أي شيء مقابل الفوز، مؤكدًا أن كلاسيكو الهلال والاتحاد كان فرصة جيدة لتقديم نفسه للجماهير السعودية.

وأشار إلى أنه أحرز هدفا مذهلًا في الكلاسيكو أمام الاتحاد، لافتًا إلى أنه أحد أفضل الأهداف التي أحرزها بلا شك، مضيفًا أن كلاسيكو الهلال والاتحاد هو أهم كلاسيكو شاهده في مسيرته الكروية. وأكد، أنه مهما كانت قوة الخصم، فلا أحد يستطيع أن يهزم فريق الهلال.