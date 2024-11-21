مدير المنتخب القطري: مستقبل فرسان السعودية الصاعدين مطمئن جداً

الرياض – هاني البشر

أكد فهد العامري مدير المنتخب القطري لقفز الحواجز، أن شهادته مجروحة في استضافة السعودية للتصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، وقال “تعودنا من الاتحاد السعودي للفروسية التنظيم الرائع وتقديم منشأة مكتملة الخدمات لإنجاح أي فعالية أو منافسة، ولا أنسى الموقع الخرافي المقابل لمركز الملك عبد الله المالي، والحقيقة أن تعاون السعوديين معنا وتقديم التسهيلات جعلنا لا نفرق بين بطولة في الرياض أو الدوحة”.

وأضاف “نهائيات بهذا الحجم تقام لأول مرة خارج أوروبا نجح السعوديين في تنظيمها بشكل ملفت، الجميع هنا سعيد وخاصة أن النهائيات تجمع دائماً خلاصة ونخبة الفرسان في العالم”.

وتطرق العامري للعلاقة والتعاون بين الاتحادين السعودي والقطري للفروسية، وقال “أصبح التعاون بيننا كبير اليوم لخدمة هذه الرياضة العريقة والرياضيين في البلدين، حتى وصل الأمر بيننا التنسيق بتحديد روزنامة الموسم، لرغبتنا سوياً في المشاركة في البطولات والمنافسات التي تقام هنا وهناك، نجاح موسم السعودية يسهم في نجاح موسم قطر، والعكس، وهذا بفضل الله أولاً وحنكة القائمين في الاتحادين الشقيقين”.

وأشاد العامري في دعم الاتحاد السعودي للفروسية، للفرسان السعوديين الصاعدين، وقرار إدراج 6 أشواط في التصفيات، وقال “هذه الخطوات المميزة أمنت مستقبل كبير لرياضة الفروسية في السعودية، في كل موسم يتم تقديم عدد كبير من الفرسان والفارسات، لذلك مستقبل السعوديين في رياضة الفروسية مطمئن جداً”.