الفيصل يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

الرياض – هاني البشر

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية العادية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واجتماع المكتب التنفيذي الأربعين للاتحاد، اليوم الخميس في العاصمة الأردنية “عمّان”، بحضور معالي وزير الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية المهندس يزن الشديفات نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

ورفع سموه، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجمعية، أسمى آيات الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على دعمهما غير المسبوق لرياضة وشباب الدول العربية واهتمامهما الدائم بتطوره، والذي تجسد في عددٍ من الملفات، ومنها إعادة دورة الألعاب الرياضية العربية للواجهة من جديد، بعد غياب نحو 12 عاماً.

وقدم سموه الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله بن الحسين الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وللشعب الأردني، وللجنة الأولمبية الأردنية، على استضافة واحتضان اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية، لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وقال سموه: “تقدم اتحاد اللجان الأولمبية العربية خطوات كبيرة، نحو صناعة المستقبل الرياضي العربي، حيث كان آخر هذه الإنجازات التي تحققت، فوز الدول العربية بـ17 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة (باريس 2024)”، معبراً عن فخره واعتزازه الخاص بالرياضيين الفلسطينيين الذين قدموا مستويات مشرّفة، رغم الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على المنشآت الرياضية الفلسطينية.

وفي إطار نتائج الاجتماع، فقد أعلنت الجمعية العمومية فوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السابعة عشرة 2031م، ومنح مملكة الأردن حق استضافة دورة الألعاب الثامنة عشرة 2035م.

كما اعتمدت الجمعية التقرير الختامي لدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة (الجزائر 2023)، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات “الشارقة 2024″، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، والمصادقة على القوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.