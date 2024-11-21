الفايز: الكوادر السعودية ستحظى بتجربة مختلفة في تصفيات “لونجين”لقفز الحواجز

الرياض – هاني البشر

شدد الحكم الدولي بدر الفايز أن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، أهم حدث رياضي في رياضة قفز الحواجز بعد منافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الأولمبية باريس أقيم في عام 2024، وأن رياضي قفز الحواجز ومحبيها في السعودية سعداء بتواجدها في الرياض وعوائد وفوائد إقامتها في الرياض كبيرة جداً.

وانطلقت التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز أمس الأربعاء، وستستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة أفضل فرسان العالم، حيث تم إنشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي.

وأوضح الفايز “هذا الحدث مختلف عن الاستضافتين الأولى والثانية في الرياض، حيث تقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، كل شيء هنا مختلف اليوم، قوة الأشواط، المنافسين، نوعية الحواجز، وكورس الأشواط”.

وزاد “الكوادر السعودية العاملة في لجان التصفيات المتواجدة اليوم ستحظى بتجربة مختلفة؛ كونهم يعملون ويتواجدون مع شخصيات مخضرمة وكبيرة في عالم قفز الحواجز، إن كان في التحكيم أو التنظيم وحتى المنافسة أو في أي مجال هنا كون هذه النهائيات من الأحداث الكبرى التي لا تتكرر دائماً”.