الرياضة

الفايز: الكوادر السعودية ستحظى بتجربة مختلفة في تصفيات “لونجين”لقفز الحواجز

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      21 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
شدد الحكم الدولي بدر الفايز أن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، أهم حدث رياضي في رياضة قفز الحواجز بعد منافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الأولمبية باريس أقيم في عام 2024، وأن رياضي قفز الحواجز ومحبيها في السعودية سعداء بتواجدها في الرياض وعوائد وفوائد إقامتها في الرياض كبيرة جداً.

وانطلقت التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز أمس الأربعاء، وستستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة أفضل فرسان العالم، حيث تم إنشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي.

وأوضح الفايز “هذا الحدث مختلف عن الاستضافتين الأولى والثانية في الرياض، حيث تقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، كل شيء هنا مختلف اليوم، قوة الأشواط، المنافسين، نوعية الحواجز، وكورس الأشواط”.

وزاد “الكوادر السعودية العاملة في لجان التصفيات المتواجدة اليوم ستحظى بتجربة مختلفة؛ كونهم يعملون ويتواجدون مع شخصيات مخضرمة وكبيرة في عالم قفز الحواجز، إن كان في التحكيم أو التنظيم وحتى المنافسة أو في أي مجال هنا كون هذه النهائيات من الأحداث الكبرى التي لا تتكرر دائماً”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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