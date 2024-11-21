الرياضة

 الخليج يتأهل إلى نهائي «آسيوية اليد»

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      21 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
حجز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج مقعده في نهائي البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، عقب تغلبه على نظيره الدحيل القطري بنتيجة (23-21)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي من البطولة المقامة منافساتها حاليًا في دولة قطر.

ونجح ممثل الوطن في قلب تأخره بفارق هدف في الشوط الأول (14-13) إلى انتصار بفارق هدفين بنهاية اللقاء، وحصل حارس مرمى الخليج محمد عبد الحسين على جائزة رجل المباراة بعد تألقه الملحوظ.

وضرب الخليج موعدًا في المباراة النهائية مع نظيره الشارقة الإماراتي، عند الساعة الـ (6:00) من مساء السبت المقبل، في خطوته الأخيرة للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي وحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم للأندية (2025م).

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *