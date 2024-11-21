 الخليج يتأهل إلى نهائي «آسيوية اليد»

الدمام-البلاد

حجز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج مقعده في نهائي البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، عقب تغلبه على نظيره الدحيل القطري بنتيجة (23-21)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي من البطولة المقامة منافساتها حاليًا في دولة قطر.

ونجح ممثل الوطن في قلب تأخره بفارق هدف في الشوط الأول (14-13) إلى انتصار بفارق هدفين بنهاية اللقاء، وحصل حارس مرمى الخليج محمد عبد الحسين على جائزة رجل المباراة بعد تألقه الملحوظ.

وضرب الخليج موعدًا في المباراة النهائية مع نظيره الشارقة الإماراتي، عند الساعة الـ (6:00) من مساء السبت المقبل، في خطوته الأخيرة للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي وحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم للأندية (2025م).