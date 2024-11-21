الرياضة

أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في «عربية اليد»

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      21 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام-البلاد
يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال، مواجهته الخامسة في البطولة العربية الثانية مواليد (2008)م، عندما يلتقي نظيره التونسي في تمام الساعة الـ (7:00) مساء غدٍ الجمعة، في البطولة المقامة حاليًا في تونس.

 

وقبل مواجهة الغد أمام المنتخب التونسي، خاض أشبال الأخضر (4) مواجهات، حيث انتصروا في الأولى أمام الكويت، قبل التعثر في الثانية بفارق هدف أمام تونس، ثم الانتصار أمام الجزائر في الثالثة، والتغلب على الكويت مجددًا في المواجهة الرابعة.

ويختتم أشبال الأخضر مشوارهم في البطولة العربية بمواجهة منتخب الجزائر يوم السبت المقبل، قبل العودة إلى أرض الوطن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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