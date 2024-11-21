أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في «عربية اليد»

الدمام-البلاد

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال، مواجهته الخامسة في البطولة العربية الثانية مواليد (2008)م، عندما يلتقي نظيره التونسي في تمام الساعة الـ (7:00) مساء غدٍ الجمعة، في البطولة المقامة حاليًا في تونس.

وقبل مواجهة الغد أمام المنتخب التونسي، خاض أشبال الأخضر (4) مواجهات، حيث انتصروا في الأولى أمام الكويت، قبل التعثر في الثانية بفارق هدف أمام تونس، ثم الانتصار أمام الجزائر في الثالثة، والتغلب على الكويت مجددًا في المواجهة الرابعة.

ويختتم أشبال الأخضر مشوارهم في البطولة العربية بمواجهة منتخب الجزائر يوم السبت المقبل، قبل العودة إلى أرض الوطن.