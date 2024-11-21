أخضر السلة يواجه نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس آسيا

البلاد- جدة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أولى مبارياته في تصفيات كأس آسيا ( النافذة الثانية ) أمام نظيره الفلسطيني غداً الجمعة عند الساعة 7:45 م على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يلعب اللقاء الثاني أمام نظيره العراقي يوم الاثنين 25 نوفمبر في نفس التوقيت على نفس الصالة .

الاخضر استعد للتصفيات من خلال معسكر خارجي في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، ولعب عددًا من المباريات مع عدد من الأندية المصرية، ثم استكمل معسكره في مدينة جدة، ولعب أمام نظيره الكويتي في نهاية معسكره.

ويمثل المنتخب السعودي في التصفيات” محمد السويلم- مرزوق المولد- عبدالملك عاشور- علي الشبيلي- أيمن بلال- محمد الصقر- ثامر محمد- محمد المرواني- مثنى المرواني- أسامة البرقاوي- ناصر العبسي- محمد قاضي- فهد السالك-خالد عبدالجبار”.

ويشرف فنياً على المنتخب السعودي المدرب ريكارد كاساس، ومساعداه المدرب كريكور كريكوريان والمدرب جوردي ميلي، بينما يشرف على المنتخب إداريًا سعود الخالدي والإداري سلطان الحميدي، واخصائي العلاج الطبيعي الدكتور سليم الشيخ.

يذكر أن اخضر السلة يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من منتخبات العراق و الأردن و فلسطين؛ وقد خاض مباراتين في (النافذة الأولى) حيث فاز في اللقاء الأول على منتخب العراق بنتيجة 64-58 ثم خسر المباراة الثانية أمام منتخب الأردن بنتيجة 79-64.