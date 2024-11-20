5 كؤوس وجائزتين للأمهار المباعة في مزاد 2023 في الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض

الرياض – محمد الجليحي

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع السادس من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 55 و 56 و 57 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 21-22-23 من نوفمبر وتصل قيمة الجوائز إلى قرابة الأربعة ملايين ريال

ويتألف كل يوم من 12 شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، ونذكر أبرز الأشواط في هذا الأسبوع البداية ستكون في الشوط العاشر من يوم الجمعة المخصص لكأس وزارة العدل فئة ثالثة محلياً لأعمار الثلاث سنوات على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال ويشارك في هذا الكأس بطل كأس الملك عبدالعزيز الجواد ضيدان لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات احمد محمود وبقيادة الفارس كاميليو اوسبينا ويتواجد كذلك الجواد عزم الرياض للمالك احمد العبدالمنعم وبتدريبات فهد العبدالمنعم، وبقيادة الفارس عادل الفريدي وأيضاً الجواد الكواكبي للشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الفارس نايف العنزي.

فيما خصص الشوط الاخير من يوم الجمعة على كأس سلطان راعي القودة لأمهار السنتين على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 الف ريال ومن أبرز المرشحين لنيل الكأس المهر رياض سنترال للمالك عبدالله سعد التويجري وبتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الفارس اليكسس مورينو وكذلك المهر رياض انجل للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله المنيف وبقيادة الفارس فواز وناس وكذلك المهر مهلي للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الفارس محمد الدهام.

وعن سباقات يوم السبت سيكون الشوط الخامس مخصصا للمهرات المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 500 الف ريال ومن أبرز المهرات المشاركة المهره نعاره لإسطبل بيت الخيل وبتدريبات سلمان العضياني وبقيادة الفارس وجبرتو راموس وكذلك المهره دجرانه للمالك فهد محمد الازمع ابواثنين وبتدريبات مسلط الازمع وبقيادة الفارس عبدالله العوفي وكذلك المهره سحابة ديم للمالك سلطان عبدالله الغنام وبتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الفارس عبدالله سليمان العضيب.

وفي سادس الأشواط خصص للأمهار المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 500 الف ريال ومن أبرز المهور المشاركة المهر سعودي اكت لإسطبل منهاج وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الفارس اليكسس مورينو وكذلك المهر منافسهم للمالك عادل دخيل الجمعان وبتدريبات غيث الغيث وبقيادة الفارس فهد الفريدي وكذلك المهر اخو فرواع للمالك علي عبدالله العمري وبتدريبات ثامر البقمي وبقيادة الفارس عبدالله الصاعدي.

وفي ثامن الأشواط من يوم السبت خصص لكأس أمريكا اللاتينية على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 الف ريال ويبرز من الأسماء المشاركة الجواد سودد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الفارس ايدي كاسترو وكذلك الجواد متباين لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الفارس ريان الطويرش وكذلك الجواد بسول للأمير سلطان بن احمد بن عبدالعزيز وبتدريبات لوكاس جايتن وبقيادة الفارس اصيل السرحاني.

وفي عاشر الأشواط خصص لكأس وزارة الداخلية الفئة الثالثة محلياً على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 165 الف ريال ومن أبرز المرشحين للكأس الجواد كثير للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الفارس اليكسس مورينو وكذلك الفرس حي نباها لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الفارس كاميليو اوسبينا،

وفي آخر الأشواط من يوم السبت خصص لكأس إمارة منطقة المدينة المنورة على مسافة 2400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ومن أبرز المرشحين للكأس الجواد مشموخ للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الفارس ريكاردو فيريرا وكذلك الفرس ارامه للمالك عبدالله سعود الفراج وبتدريبات عبدالله الفراج وبقيادة الفارس اياد الطريسي.