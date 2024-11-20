الرياضة

في مؤجلات” يلو”.. البكيرية والعدالة يتغلبان على الجندل والنجمة.. وتعادل العربي والباطن

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      20 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
استطاع حارس مرمى ​الباطن مشعل هريس ​إنقاذ فريقه من خسارة محققة، عندما تصدى لركلة جزاء من مهاجم العربي كيوتو في الرمق الأخير من المباراة، التي جمعت العربي والباطن في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من دوري يلو، بعد تعادلهما بنتيجة 2/2.

سجل لأصحاب الأرض روميل كيوتو، ومناف أبو يابس، فيما سجل للضيوف خالد الخثلان ، ووليد الشنقيطي.

بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 15 نقطة بالمركز السابع، والباطن 10 نقاط بالمركز 16.

 

وفي اللقاء المؤجل الثاني، واصل فريق البكيرية سلسلة انتصاراته وفاز على ضيفه الجندل1/2.
سجل للبكيرية عبدالعزيز الشريد، وفيرناندو بينيرو، فيما سجل هدف الجندل ياسين العامري من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع البكيرية رصيده إلى 15 نقطة بالمركز السادس، وبقي الجندل عند رصيده 13 نقطة بالمركز 11.

 

وحقق العدالة انتصارًا ثمينًا على ضيفه النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل للعدالة ألان ليما، ونواف أبو عامر، وراشد السالم، وللنجمة أحمد المولد؛ ليرفع العدالة رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثامن، وتوقف النجمة عند رصيده 16 نقطة بالمركز الخامس.

  

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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