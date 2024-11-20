الرياضة عقب إدارج 6 أشواط ومنح الفرصة لـ 58 فارسًا وفارسة سعوديين.. السهلي: مشاركة الصاعدين في “لونجين” تنمي مواهبتهم

الرياض – هاني البشر

واصل الاتحاد السعودي للفروسية، دعمه للفرسان والفارسات السعوديين للعام الثالث على التوالي، وذلك بإدراج 6 أشواط ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة أفضل فرسان العالم.

وتنطلق غداً الخميس أولى الأشواط المصاحبة بالبطولة بإقامة شوطين لفئة النجمتين بارتفاع 1.30 متر، و1.40 متر يشارك فيها 58 فارسا وفارسة بـ 75 جوادا، حيث تم إنشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي. وكشف علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية أن نتائج مشاركة الصاعدين والفرسان والفارسات السعوديين في الموسمين الماضيين كانت رائعة، وأسهمت في تطور العديد من الفرسان خاصة أنها تشهد مشاركة نخبة من فرسان العالم في كل نسخة، واسم البطولة كاف بمنحهم ثقة أكثر، والمشاركة فيها ستزيدهم احتكاك أقوى وخبرة أكثر وتنمية موهبتهم وهي فرصة إلى معايشة الفرسان العالميين في هذا التجمع الدولي الكبير”. وأضاف السهلي، أن “سمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية حريص على دعم الفرسان الصاعدين من الجنسين، وتعد زيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضة أحد أهم أهداف الاتحاد، وما يسعدنا اليوم تواجد أبطال وبطلات سعوديين في المحافل الدولية في قفز الحواجز، حيث أصبح للرياضة محبين وداعمين للرياضيين، سعداء أيضاً جداً بدعم الجميع”.