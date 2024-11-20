الرياضة الخليج يواجه الدحيل القطري في نصف نهائي «آسيوية اليد»

الدمام-البلاد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج نظيره الدحيل القطري، عند الساعة الـ (7:00) من مساء غدٍ الخميس، في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ (27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والمقامة منافساتها حاليًا في دولة قطر. ويسعى ممثل الوطن «الخليج» إلى تكرار انتصاره على الدحيل في البطولة، بعدما تفوق عليه في مواجهة دور المجموعات النمهيدي بفارق هدفين بنتيجة (27-25)، ومن ثم الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي. وجاء تأهل الخليج إلى الدور نصف النهائي بعد انتصاره على الشباب البحريني بنتيجة (35-20) في مواجهة الدور ربع النهائي من البطولة، وقبلها تصدره مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة برصيد (8) نقاط، بعد تحقيقه (4) انتصارات متتالية على فرق: مس كرمان الإيراني، وكاظمة الكويتي، والدحيل القطري، وأهلي سداب العماني.