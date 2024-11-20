الأحساء تستضيف ختام منافسات الدرفت لعام 2024

الدمام-البلاد

تنطلق غداً الخميس الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا 2024 لمنافسات الدرفت ، التي يُنظمها ويشرف عليها الاتحاد السعودي

للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة ورعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات والشريك الاستراتيجي البنك

السعودي للاستثمار بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً من نخبة السائقين من داخل المملكة وخارجها .

وتستضيف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء البطولة على مدى يومين ؛ يتنافس من خلالها المشاركون في مختلف فئات البطولة.

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أنهى كافة التجهيزات والتحضيرات لإنطلاق السباق والذي يمثل الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا 2024 لمنافسات الدرفت ، عبر تطبيق معايير واشتراطات السباق لضمان سلامة المتسابقين ونجاح البطولة.

وتحظى منافسات الدرفت بالمتابعة الجماهيرية الكبيرة من عشاق رياضة المحركات والتي تمتاز بالسرعة والسيطرة على المركبة بشكل جانبي وفق قواعد المنافسة، لتعكس قدرات ومهارات المتسابقين .

ويترقب المشاركون والمتسابقون منافسة ونديه وحماسا للظفر بالمراكز الأولى والمتقدمة في البطولة.