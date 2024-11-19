الإقتصاد

60 يومًا متبقية على انتهاء مهلة تعديل عقد التأسيس

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      19 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

كشفت وزارة التجارة أن (60 يومًا) هي المهلة المتبقية للشركات لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد، حيث تنتهي المهلة في 18 يناير 2025م.

ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.

ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *