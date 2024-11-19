رسالة عظيمة

صدور الموافقة الكريمة على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة خلال العام الهجري الحالي، ضمن” برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة” ووفق منظومة متكاملة، تجسد الحرص الدائم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وعنايتهما الكريمة والمباشرة على تمكين المسلمين من مختلف دول العالم أداء شعائر الإسلام بكل يسر وطمأنينة، وامتداد للعناية الكبيرة من قبل القيادة الرشيدة في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين.

كما تعزز الاستضافة الكريمة أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وهو ما أكد عليه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حيث ينمي البرنامج روح التواصل المثمر مع النخب الإسلامية والعلماء والمشايخ في العالم الذين يتم استضافتهم.

والمملكة.. وقد شرفها الله تعالى باحتضان أقدس المقدسات والعناية التامة بها، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن على مدار الساعة، تواصل دورها الرائد في نشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي والتصدي للكراهية والغلو والتطرف في العالم، بما يحقق المبادئ النبيلة، التي يوجه بها،ـ ويسعى لها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- رعاهما الله ـ