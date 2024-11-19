الرياضة أشبال أخضر اليد يحققون انتصارهم الثاني في البطولة العربية أمام الجزائر ويواجهون الكويت

الدمام-البلاد

تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال مواليد (2008)م، على نظيره الجزائري بنتيجة (30-25)، محققًا انتصاره الثاني في ثالث مواجهاته بالبطولة العربية الثانية، والتي تستضيفها تونس حتى الـ (23) من شهر نوفمبر الجاري. وكان أشبال الأخضر قد حققوا انتصارهم الأول أمام الكويت في المواجهة الأولى، قبل التعثر في الثانية بفارق هدف أمام تونس، ثم الانتصار أمام الجزائر. ومن المقرر أن يلتقي أشبال الأخضر مع الكويت عند الساعة الـ (5:00) من مساء غدٍ الأربعاء، ثم تونس مساء الجمعة، وأخيرًا الجزائر السبت المقبل، قبل العودة إلى أرض الوطن.