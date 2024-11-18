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وكيل نيمار ينفي رحيله عن الهلال
الرياضة

وكيل نيمار ينفي رحيله عن الهلال

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      18 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

نفى بيني زاهافي، وكيل أعمال النجم البرازيلي نيمار، المحترف في صفوف الهلال، الأنباء المترددة حول رحيله عن النادي.

وشهدت الساعات الماضية أنباء عن إنهاء الهلال عقده مع نيمار وانتقال اللاعب إلى سانتوس البرازيلي.

وقال زاهافي في تصريحات للصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر “إكس”: “لا صحة لرحيل نيمار عن الهلال، اللاعب سعيد في السعودية”.

وواصل: “مندهش من هذه الشائعات التي تداولت أخباراً غير صحيحة عن نيمار مؤخرًا، ولا أحد يحق له الحديث عن مستقبل اللاعب سوى وكيله ووالده”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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