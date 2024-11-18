وكيل نيمار ينفي رحيله عن الهلال

الرياضةوكيل نيمار ينفي رحيله عن الهلال صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ 18 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- الرياض نفى بيني زاهافي، وكيل أعمال النجم البرازيلي نيمار، المحترف في صفوف الهلال، الأنباء المترددة حول رحيله عن النادي. وشهدت الساعات الماضية أنباء عن إنهاء الهلال عقده مع نيمار وانتقال اللاعب إلى سانتوس البرازيلي. وقال زاهافي في تصريحات للصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر “إكس”: “لا صحة لرحيل نيمار عن الهلال، اللاعب سعيد في السعودية”. وواصل: “مندهش من هذه الشائعات التي تداولت أخباراً غير صحيحة عن نيمار مؤخرًا، ولا أحد يحق له الحديث عن مستقبل اللاعب سوى وكيله ووالده”.