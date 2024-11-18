الرياضة

منتخب السودان يتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      18 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تأهل منتخب السودان- بشكل رسمي- إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام بالمغرب، بعد تعادله مع ضيفه منتخب أنغولا دون أهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب “شهداء بنينا” في مدينة بنغازي الليبية.

وتصدر منتخب أنغولا ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، بينما جاء منتخب السودان بـ 8 نقاط في المركز الثاني بعد تعادله في مواجهة الليلة، ليضمن صقور الجديان التأهل برفقة فهود أنغولا إلى النهائيات القارية.

 

وفي المجموعة نفسها، فاز منتخب النيجر على غانا بنتيجة 2-1؛ ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ولكن تعادل السودان قاد صقور الجديان نحو التأهل للنهائيات القارية.

 

يذكر أن منتخب السودان توج باللقب القاري مرة واحدة في تاريخه عام 1970، كما أنه خاض أول نسخة للبطولة القارية عام 1957.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *