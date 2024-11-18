منتخب السودان يتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه

محمود العوضي- جدة
تأهل منتخب السودان- بشكل رسمي- إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام بالمغرب، بعد تعادله مع ضيفه منتخب أنغولا دون أهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب “شهداء بنينا” في مدينة بنغازي الليبية.
وتصدر منتخب أنغولا ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، بينما جاء منتخب السودان بـ 8 نقاط في المركز الثاني بعد تعادله في مواجهة الليلة، ليضمن صقور الجديان التأهل برفقة فهود أنغولا إلى النهائيات القارية.
وفي المجموعة نفسها، فاز منتخب النيجر على غانا بنتيجة 2-1؛ ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ولكن تعادل السودان قاد صقور الجديان نحو التأهل للنهائيات القارية.
يذكر أن منتخب السودان توج باللقب القاري مرة واحدة في تاريخه عام 1970، كما أنه خاض أول نسخة للبطولة القارية عام 1957.
السودان يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا – المغرب 2025#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #السودان pic.twitter.com/7QqqWEvGsV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 18, 2024