الرياضة منافسات كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن تشهد تنافسًا مثيرًا بين الصقارين في يومها السادس

الرياض – هاني البشر

استكملت اليوم في محافظة حفر الباطن منافسات اليوم السادس من كأس نادي الصقور السعودي، بالميدان الواقع في طريق الملك عبدالعزيز، بأشواط مثيرة تنافس فيها هواة من الصقارين. وحقق المركز الأول في شوط (شاهين فرخ) الصقر (مخيف) للمالك شايم بن ناصر المري بزمن (15.215)، فيما جاء الصقر (شموخ) للمالك فرحان بن طبعان العنزي في المركز الثاني بـ (15.295)، وجاء الصقر (عهد) لمالكه منور بن مسعد الفايدي في المركز الثالث بـ (15.723). أما الشوط الثاني (شاهين قرناس)، فقد جاء في المركز الأول الصقر (فرح) لمالكه منصور بن عبدالله الراجحي بزمن (15.295)، يليه الصقر (عون) للمالك باني بن مطلق القحطاني بوقت (16.016) محققًا المركز الثاني، وحقق الصقر (شلفا) المركز الثالث للمالك بدر بن محمد الشمري بـ (16.190) . وانتزع صدارة الشوط الثالث (جير شاهين فرخ) الصقر (R1) للمالك هادي بن فلاح القحطاني بـ (14.5248)، فيما جاء الصقر (جلادة) لمالكه شايع بن ناصر السهلي في المركز الثاني بزمن(14.6053)، وجاء الصقر (50) للمالك نايف بن عبدالله الدوسري في المركز الثالث بـ (14.6055). وفي الشوط الرابع ( جير شاهين قرناس) حقق الصقر (غدراء) للمالكه بندر بن سالم المطلق المركز الأول بزمن (13.696)، وجاء الصقر (شخيبيط) لمالكه بدر بن محمد الشمري ثانيًا بزمن (13.723)، فيما حصد الصقر (مشاكل) للمالك محمد بن مبارك البو عينين المركز الثالث بزمن (13.764). وحقق الصقر (مسكت) المركز الأول في منافسات الشوط الخامس (جير تبع فرخ) لمالكه وليد بن سالم الدوسري بـ (13.6838)، تلاه الصقر (شجاع) للمالك سالم بن محمد المري في المركز الثاني بزمن(13.9255)، وجاء في المركز الثالث الصقر (رعود) للمالك حمد بن مدعث الدوسري بـ (14.2325)، فيما جاء بصدارة الشوط السادس (جير تبع قرناس) الصقر (صعب) للمالك حمد بن عبدالعزيز الحريفاي محققًا المركز الأول بزمن (12.288) والذي يعد حتى الآن رقماً قياسياً في سباقات كأس نادي الصقور، وحصد الصقر (عبرود) لمالكه فوزي بن عواض المطيري المركز الثاني بـ (13.205)، وتُوج الصقر (شنب) للمالك عطالله بن خلف الرشيدي بوقت زمني (13.313). على أن تستأنف منافسات يوم غد الثلاثاء بستة أشواط وهي على النحو التالي: (شاهين فرخ)، و (شاهين قرناس)، و (جير شاهين فرخ)، و( جير شاهين قرناس)، و (جير تبع فرخ)، و (جير تبع قرناس).